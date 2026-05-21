Indonesia's Young Badminton Star Secure Second Straight Win in Malaysia Masters

Indonesia's Mohammad Zaki Ubaidillah has secured his second straight win in the Malaysia Masters after beating Joseon Korea's Hyeok Jin with a score of 21-10, 16-21, 21-16 on Thursday. Ubaidillah defeated Rheo Popov in the next round. Jonatan Christie, another member of the Indonesian team, has also qualified for the quarter-final after beating Wang Po Wei 21-16, 19-21, 21-13. Christophe Popov won against Anthony Sinisuka Ginting with scores of 21-17, 21-14 in the other half of the round.

Tunggal putra muda Indonesia Mohammad Zaki Ubaidillah saat melawan wakil Korea Selatan Jeon Hyeok Jin pada babak kedua Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (21/5/2026).

Ubed menang dengan skor 21-10, 16-21, 21-16. ANTARA/HO-PBSI Jakarta (ANTARA) - Tunggal putra muda Indonesia Mohammad Zaki Ubaidillah akan menghadapi Christo Popov pada perempat final Malaysia Masters 2026 sekaligus membawa misi membalas kekalahan Anthony Sinisuka Ginting yang disingkirkan wakil Prancis tersebut pada babak 16 besar. Ubed memastikan tiket delapan besar setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Jeon Hyeok Jin melalui pertarungan tiga gim 21-10, 16-21, 21-16 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis.

Sementara itu, Popov melangkah ke perempat final seusai menumbangkan Ginting dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-14.

‘Alhamdulillah senang karena sudah bisa diberikan kemenangan dan tidak ada cedera apa pun,’ kata Ubed dalam keterangan resmi PP PBSI sesudah pertandingan. Ubed tampil dominan pada gim pertama. Permainan cepat dan agresif yang diperagakannya membuat Jeon kesulitan mengembangkan permainan hingga hanya mampu meraih 10 poin. Namun, Jeon bangkit pada gim kedua setelah mulai memahami pola permainan Ubed.

Wakil Korea Selatan itu sukses mengubah tempo permainan dan memanfaatkan sejumlah kesalahan sendiri dari Ubed untuk memaksakan gim penentuan. Pada gim ketiga, Ubed sempat tertinggal 0-4. Akan tetapi, ia mampu bangkit dan perlahan mengambil alih kendali permainan hingga memastikan kemenangan. ’Walaupun di awal sempat tertinggal 0-4 saya geprobeerd meyakinkan diri kalau saya masih bisa dan Alhamdulillah berhasil mengembalikan keadaan,’ katanya.

Ubed mengatakan kemenangan kali ini merupakan hasil evaluasi dari penampilannya pada turnamen pekan lalu. Ia mencoba mempelajari permainan lawan melalui rekaman video agar lebih siap menghadapi tekanan pertandingan. ’Minggu lalu saya masih sedikit kaget dengan pola main lawan dan tidak bisa keluar dari tekanan. Di pertandingan kali ini saya mencoba menganalisis dari video permainan lawan dan yang saya pelajari berhasil saya terapkan,’ ujarnya.

Menghadapi Popov pada perempat final, Ubed mengaku ingin lebih fokus menyiapkan mental bertanding menghadapi lawan yang dikenal ulet dalam reli panjang. ’Besok akan melawan Christo Popov, saya mau siapkan pola pikirnya dulu karena lawan tidak mudah dimatikan dan mau bermain nothing to lose saja,’ kata Ubed. Selain Ubed, Indonesia juga memiliki Jonatan Christie yang lebih dulu melaju ke perempat final setelah mengalahkan wakil Taiwan Wang Po Wei dengan skor 21-16, 19-21, 21-13.

Pada perempat final, Jonatan akan menghadapi wakil China Hu Zhe An yang mengalahkan pemain Prancis Alex Lanier dengan skor 15-21, 21-16, 21-15





