Indonesia's Weighting in Global Indices Could Decrease, but Part of Long-Term Investment Strategy

The presence of high shareholding concentration rules could affect Indonesia's position in MSCI's global stock indices, as Indonesia's stock weighting could potentially decrease. BEI's Jeffrey Hendrik highlights this as a part of their long-term investment strategy. He describes it as a bitter pill needed for the long-term health of Indonesia's stock market. On the other hand, MSCI's policy to maintain the integrity of significant national share indices and investor trust is a parallel move.

`Aduan adanya aturan high shareholding concentration memengaruhi bobot Indonesia dalam indeks global milik Morgan Stanley Capital International ( MSCI ), mengingat peluang keluarnya sejumlah saham RI dari indeks global tersebut.

Namun, langkah ini merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang BEI. Jeffrey Hendrik, pejabat sementara Direktur Utama BEI, menjelaskan bahwa meskipun berpotensi menurunkan bobot Indonesia di pasar global dalam jangka pendek, hal tersebut merupakan pil pahit demi kesehatan ekosistem pasar modal yang lebih berkelanjutan. Kebijakan penghapusan emiten terkonsentrasi ini juga sejalan dengan langkah MSCI guna menjaga kredibilitas indeks harga saham nasional dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap transparansi pasar di Indonesia.





