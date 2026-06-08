Indonesia's Transition from LPG to CNG: Challenges and Solutions

This news article discusses the challenges and solutions related to Indonesia's transition from LPG to Compressed Natural Gas (CNG) as a replacement for LPG. The article highlights the reasons for the transition, the difficulties in supplying LPG, and the potential risks associated with using CNG. It also mentions the successes and failures of previous energy transition programs and the need for a comprehensive plan to ensure a smooth transition to CNG.

Indonesia harus beralih dari LPG impor ke CNG karena kenaikan harga energi fosil dan kesulitan pasokan LPG . Menteri ESDM menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber gas alam yang dapat menggantikan LPG impor.

Kondisi saat ini mirip dengan dua dekade lalu, ketika harga minyak naik dua kali lipat dan pemerintah harus menambah subsidi energi. Untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan program dengan maksud mengurangi impor BBM dan menurunkan beban subsidi, yaitu Program Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan penggunaan biodiesel dan bioetanol. Namun, kedua program tidak mencapai target yang diharapkan. Untuk mengurangi subsidi minyak tanah yang dominan sebagai bahan bakar memasak, pemerintah memulai program konversi ke LPG pada Mei 2007 dengan ukuran tabung bundar 3 kg.

Hasil program konversi, Indonesia mencatat salah satu sejarah transisi energi domestik paling sukses di dunia. Namun, kesuksesan dulu menimbulkan krisis baru sekarang. Si ”Melon” hijau yang dulu jadi penyelamat, sekarang menjadi bom waktu bagi perekonomian nasional. Ketika diperkenalkan, si ”Melon” dulu hanya untuk kaum duafa.

Namun, selanjutnya, siapa saja bisa membeli karena distribusinya tidak terkendali. Setelah program konversi massal selesai sekitar tahun 2010, konsumsi LPG domestik terus naik dengan cepat tanpa batas. Di sisi lain, kapasitas produksi LPG di dalam negeri tidak berkembang sesuai permintaan. Hasilnya subsidi naik.

Impor pun meningkat setiap tahun. Indonesia harus mengimpor sekitar 75 persen kebutuhan LPG nasional. Itu setara dengan 6 hingga 6,5 juta metrik ton per tahun. Sekitar 30 persen LPG datang dari Timur Tengah.

Harga LPG internasional mengikuti harga minyak dunia, yaitu Saudi Contract Price. Karena itu, anggaran negara menjadi tertekan setiap kali terjadi guncangan geopolitik global atau nilai tukar rupiah melemah. Secara finansial, nilai impor ini mengerikan. Tagihan impor LPG menghabiskan devisa negara sekitar 4,5 dolar AS sampai 5 miliar rupiah tiap tahun.

Bahan bakar impor yang mahal dijual murah kepada masyarakat lewat subsidi tabung 3 kg sehingga menyedot APBN lebih dari Rp 80 triliun tiap tahun. Secara harfiah, pemerintah sedang membakar miliaran dolar devisa hanya untuk memasak, tanpa menghasilkan aset infrastruktur jangka panjang yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam upaya mencari pengganti LPG, orang mengusulkan CNG (gas bumi terkompresi) dalam tabung sebagai ganti langsung LPG 3 kg. Secara teknis, pilihan CNG keliru, berbahaya, dan menimbulkan risiko keselamatan tinggi.

Walaupun secara teknis hal ini mungkin dilakukan, tetapi memaksa gas bumi (CNG) masuk ke tabung portabel tetap menyebabkan tantangan dan risiko. Karakter fisik dan kimia LPG dan gas alam berbeda. LPG dapat mencair pada tekanan rendah, berkisar 8–10 bar. Sebaliknya, gas alam (metana) tidak dapat mencair pada suhu ruang; kita harus menekannya hingga tekanan ekstrem 200 sampai 250 bar supaya energi yang tersimpan cukup dalam tabung kecil.

Membawa-bawa tabung bertekanan 200 bar ke jutaan dapur rumah tangga menimbulkan risiko keselamatan yang besar. Selain itu, penggunaan tabung bertekanan 200 bar untuk memasak memerlukan regulator multi‑tahap yang cukup mahal dan praktik keselamatan yang tinggi. Untuk menahan tekanan tinggi, dinding tabung CNG memerlukan baja tebal atau material komposit kuat. Perkiraan biaya produksi satu tabung adalah 42 hingga 65 dolar AS, empat sampai enam kali lebih mahal daripada biaya tabung LPG.

Selain itu, pengangkutan tabung‑tabung yang berat bolak‑balik antara stasiun pengisian () dan rumah warga membutuhkan sarana transportasi khusus dan membakar banyak bahan bakar dan kenaikan biaya logistik. Pengangkutan tabung‑tabung berat menghancurkan perhitungan ekonomi. Di Indonesia, penggunaan CNG masih sedikit. Sebagian besar gas didistribusikan lewat pipa.

Jika nanti ada program mengubah LPG menjadi CNG, kita harus membangun infrastruktur pengisian dan logistik. Rencana pilot proyek mencakup 100 titik pengisian CNG di 100 kota. Pemerintah juga berencana untuk membangun infrastruktur pengisian CNG di 1.000 titik di 200 kota. Rencana ini akan membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama.

Untuk mengatasi krisis energi, Indonesia harus beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi angin, energi surya, dan energi terbarukan lainnya. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesia Energy Transition LPG CNG Gas Energy Efficiency Renewable Energy Import Dependence Subsidy Safety Infrastructure Pilot Project Investment Time Energy Crisis Transition Challenges Solutions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Short Course Emerging Series 2026 Jadi Momentum Lahirnya Talenta Renang Masa DepanIndonesia Short Course Emerging Series 2026 menjadi sarana pembinaan dan pengembangan kemampuan para perenang muda Indonesia.

Read more »

Akademisi Indonesia bidik peluang baru untuk kerja sama China-Indonesia di sektor pelabuhan dan maritimIwan Pramesti Anwar, dosen ilmu kemaritiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), baru-baru ini mengunjungi Pelabuhan Tianjin seksi Beijiang, yang merupakan ...

Read more »

Kekalahan Ganda Putri Indonesia di Semifinal Indonesia Open 2026Pasangan ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum kalah dari Liu Sheng Shu dan Tan Ning di semifinal Polytron Indonesia Open 2026, berujung pada ketidaklulusan ke final. Artikel ini mengupas detail pertandingan, analyisis permainan, dan prospek ke depan untuk bulu tangkis ganda putri Indonesia.

Read more »

6 Tahun Jadi Official Mineral Water Indonesia Open, Bukti Komitmen Le Minerale untuk Bulu Tangkis IndonesiaLe Minerale mempertahankan posisinya sebagai official mineral water Indonesia Open selama enam tahun beruntun di tengah ketatnya standar penyelenggaraan turnamen BWF World Tour Super 1000. Apa kuncinya?

Read more »