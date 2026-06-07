Indonesia's Raymond Indra and Nikolaus Joaquin lose to Malaysia's Goh Sze Fei and Nur Izzudin in 'Polytron Indonesia Open 2026' final

Raymond Indra and Nikolaus Joaquin, the Indonesian duo, lost to Malaysia's Goh Sze Fei and Nur Izzudin in the final of the 'Polytron Indonesia Open 2026'.

Foto 1 dari 6 Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra (kiri) dan Nikolaus Joaquin menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei dan Nur Izzudin dalam babak final "Polytron Indonesia Open 2026" di Istora Senayan , Jakarta , 7 Juni 2026 .

Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin kalah melawan Goh Sze Fei dan Nur Izzudin dengan skor 13-21, 21-18 dan 21-10. Tempo/Ilham Balindra Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra (kanan) dan Nikolaus Joaquin menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei dan Nur Izzudin dalam babak final "Polytron Indonesia Open 2026" di Istora Senayan, Jakarta, 7 Juni 2026.

Tempo/Ilham Balindra Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra (kiri) dan Nikolaus Joaquin menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei dan Nur Izzudin dalam babak final "Polytron Indonesia Open 2026" di Istora Senayan, Jakarta, 7 Juni 2026. Tempo/Ilham Balindra Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra (belakang) dan Nikolaus Joaquin menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei dan Nur Izzudin dalam babak final "Polytron Indonesia Open 2026" di Istora Senayan, Jakarta, 7 Juni 2026.

Tempo/Ilham Balindra Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin (kiri) setelah menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei dan Nur Izzudin dalam babak final "Polytron Indonesia Open 2026" di Istora Senayan, Jakarta, 7 Juni 2026. Tempo/Ilham Balindr





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Pebulu Tangkis Ganda Putra Indonesia Malaysia Raymond Indra Nikolaus Joaquin Goh Sze Fei Nur Izzudin Polytron Indonesia Open 2026 Istora Senayan Jakarta 7 Juni 2026 Final Kalah Skor 21-18 21-10

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