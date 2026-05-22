Indonesia's New Policy Puts Pressure on Domestic CPO Prices

The new policy of shifting control of crucial commodities to a state-owned entity has led to a decrease in import buying intentions and decreased the prices of coconut oil and coconut flakes at farmer levels.

Kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai mendistorsi pasar sawit. Harga minyak sawit mentah dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani turun, bahkan importir menunda pembelian produk turunan sawit.

Kebijakan itu juga berpotensi mengganggu pasokan program Minyakita, program Minyak Goreng Rakyat. Pemerintah mengumumkan kebijakan pengalihan ekspor komoditas SDA strategis dari swasta ke PT DSI, dengan komoditas sawit, batubara, dan paduan besi sebagai prioritas





Indonesia Announces New Policy: CPO Prices PlungeIndonesia's new export policy, announced by President Prabowo Subianto, has led to a sharp drop in CPO prices worldwide. Indonesia aims to establish a state-owned export company to centralize oil palm exports. While there are concerns about the impact on the global oil palm market and supply from Indonesia, Malaysia's weak data also dampened demand, leading to a temporary setback in the CPO market.

