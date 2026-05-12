Indonesia's Hira/Jani Duo Surprises with Comeback Win Against Ong

Indonesia's Hira/Jani pair of badminton doubles showed their determination and resilience to overcome an early loss and come back to defeat Ong Xin Yee/Carmen Ting, securing their spot in the Thailand Open quarterfinals.

Duet muda Indonesia , Hira/Jani , tampil determinasi setelah tampil terburu-buru dalam laga pertama melawan Ong Xin Yee /Carmen Ting. Pasangan Indonesia berhasil bangkit dengan kemenangan 16-21, 21-14, dan 21-14.

Mereka menunjukkan mentalitas kuat dengan mengontrol tempo pertandingan, sabar dalam reli panjang, dan minim kesalahan sendiri. Hira/Jani menegaskan datang ke turnamen untuk menunjukkan kemampuan terbaik tanpa memikirkan status lawan. Kesempatan ini mereka gunakan untuk menjaga asa sektor ganda putri Indonesia di turnamen level internasional





