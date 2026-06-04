Indonesia's Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri defeated in first round of Polytron Indonesia Open 2026

Indonesia's Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri pair lost to Chen Bo Yang/Liu Yi in the first round of the 2026 Polytron Indonesia Open.

Foto 1 dari 6 Aksi ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, ketika bertanding melawan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi , dalam babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026.

Langkah Fajar/Fikri terpaksa terhenti di babak pertama setelah ditaklukkan oleh pasangan Chen Bo Yang/Liu Yi lewat permainan straight game dengan skor akhir 13-21 dan 14-21. Tempo/Ilham BalindraAksi ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, ketika bertanding melawan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi, dalam babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026.

Tempo/Ilham BalindraAksi ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, ketika bertanding melawan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi, dalam babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026. Tempo/Ilham BalindraAksi ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, ketika bertanding melawan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi, dalam babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026.

Tempo/Ilham BalindraAksi ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, ketika bertanding melawan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi, dalam babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026. Tempo/Ilham BalindraAksi ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, ketika bertanding melawan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi, dalam babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026. Tempo/Ilham Balindr





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