Indonesia-Rusia Perkuat Kerja Sama Kemaritiman, Fokus pada Galangan Kapal, FNPP, dan Pengembangan SDM

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono menandatangani kesepakatan bilateral di Moskow yang mencakup tiga kelompok kerja utama, proyek Floating Nuclear Power Plant bersama Rosatom, serta ajakan kepada diaspora Indonesia untuk berkontribusi pada pembangunan maritim nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menghadiri Konsultasi Bilateral Indonesia‑Rusia bidang kemaritiman yang diselenggarakan di Moskow pada Senin 1 Juni 2026.

Pertemuan tingkat tinggi ini menghasilkan serangkaian kesepakatan strategis untuk memperkuat kerja sama di sektor perkapalan, konektivitas maritim, logistik, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kedua negara sepakat membentuk tiga kelompok kerja khusus: pertama berfokus pada pengembangan galangan kapal dan pelabuhan, kedua pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan ketiga pada riset serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia maritim. Selama konsultasi, dibahas pula beberapa proyek kolaboratif yang sudah berada dalam tahap implementasi.

PT PAL Indonesia dan Rosatom Rusia akan bersama mengembangkan Floating Nuclear Power Plant (FNPP) yang diharapkan dapat menyediakan energi bersih bagi wilayah pesisir terpencil. Selain itu, kerja sama pembangunan kapal dengan Ak Bars Shipbuilding Corporation terus digalakkan, mencakup produksi kapal kargo berkapasitas tinggi dan kapal penumpang cepat. PT Pelindo dan perusahaan teknologi kelautan CIFREX juga menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan kapal cepat berbasis teknologi hidrodinamika mutakhir, yang diharapkan meningkatkan efisiensi rute logistik di Selat Malaka dan Laut Jawa.

Di sela‑sela agenda resmi, Menteri Yudhoyono melakukan pertemuan dengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow serta perwakilan diaspora Indonesia di Rusia. Dalam dialog terbuka, ia mengajak komunitas Indonesia di luar negeri untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi pengetahuan, jaringan profesional, investasi, perdagangan, serta inovasi teknologi. Pemerintah menilai diaspora Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi penghubung dalam memperluas kerja sama bilateral di bidang perdagangan, pendidikan, riset, energi, kemaritiman, logistik, dan infrastruktur.

Dengan memanfaatkan potensi diaspora, diharapkan tercipta aliran investasi langsung, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat mempercepat realisasi agenda maritim Indonesia‑Rusia ke depan





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Kemaritiman Indonesia‑Rusia Kerja Sama Floating Nuclear Power Plant Diaspora

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