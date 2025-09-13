Indonesia Rencana Akusisi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi: Spesifikasi dan Potensi Rekonstruksi

Indonesia berencana mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Berikut ini adalah detail mengenai spesifikasi kapal tersebut dan potensi rekonstruksinya yang akan mengubah peta maritim di ASEAN.

Rencana Indonesia untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia tengah menjadi sorotan. Jika deal ini terealisasi, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan dengan pihak Italia .

Namun, publik langsung menaruh perhatian pada spesifikasi kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dikenal tangguh meski sudah berusia lebih dari 40 tahun. Kapal ini merupakan kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia. Dibangun oleh Fincantieri di galangan Monfalcone, Giuseppe Garibaldi diluncurkan pada 1983 dan resmi beroperasi pada 1985. Namanya diambil dari tokoh legendaris Italia abad ke-19, Giuseppe Garibaldi, jenderal perang yang berjasa dalam penyatuan Italia. Cru Giuseppe Garibaldi berjumlah sekitar 830 orang, termasuk teknisi udara dan staf komando. Aplikasi Teknologi untuk Pencegahan Lalu Lintas. Informasi yang dikutip dari pameran IndoDefense 2025 menyebutkan sejumlah pembaruan yang direncanakan untuk Giuseppe Garibaldi jika diakuisisi oleh Indonesia, seperti pemindahan buritan dan cerobong asap untuk menambah lift pesawat, serta peningkatan fungsi kapal sebagai pusat komando bergerak lengkap dengan sistem pertahanan udara, antikapal, dan anti-kapal selam. Namun, proyek rekonstruksi ini diperkirakan akan membutuhkan biaya besar, bahkan setara dengan pembangunan kapal baru. Hal ini dikarenakan struktur kapal di bawah dek perlu diubah total.Konfigurasi standar kelompok penerbangan Giuseppe Garibaldi biasanya terdiri dari 12 hingga 16 pesawat, termasuk AV-8B Harrier II dan helikopter. Hanggar bawah dek mampu menampung 6 hingga 8 pesawat atau 8 hingga 12 helikopter. Ke depan, jika direkonstruksi, luas hanggar dan dek kemungkinan akan berubah. Salah satu inovasi utama yang direncanakan adalah penambahan armada pesawat nirawak (drone) yang akan memperkuat kemampuan tempur kapal ini.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Indonesia Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Italia Rekonstruksi Armada Drone

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bersama Glenn Fredly, Ari Lasso Pernah Berniat Buat Industri Musik Sunyi, Kenapa?Ari Lasso ungkap rencana revolusi dengan mendiang Glenn Fredly untuk membuat sunyi dunia musik Indonesia

Baca lebih lajut »

Bos Pertamina Ungkap Rencana Pelita Air Gabung dengan Garuda IndonesiaDirektur Utama Pertamina Simon Mantiri mengumumkan spin off unit non-core untuk fokus pada minyak, gas, dan energi terbarukan.

Baca lebih lajut »

Indonesia Incar Kapal Induk Italia Giuseppe Garibaldi, Peta Maritim ASEAN Bisa Bergeser Drastis!Indonesia berencana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi dari Italia. Jika terwujud, peta kekuatan maritim ASEAN akan bergeser drastis.

Baca lebih lajut »

Alasan TNI AL Ingin Beli Kapal Induk Italia Giuseppe Garibaldi, Bisa Jadi yang Pertama untuk RIAlasan TNI AL incar kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi yang berpotensi jadi kapal induk pertama RI.

Baca lebih lajut »

Spesifikasi dan Sejarah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi yang Diincar Indonesia, Ternyata…Indonesia berencana membeli kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Simak spesifikasi lengkap dan potensi rekonstruksinya yang bisa ubah peta maritim ASEAN.

Baca lebih lajut »

Indonesia Diwajibkan Beli 30 Jet Tempur Ini Jika Ingin Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari ItaliaIndonesia dikabarkan harus membeli kapal induk Giuseppe Garibaldi satu paket dengan 30 jet tempur AV-8B Harrier II dari Italia. Berikut detail kesepakatannya.

Baca lebih lajut »