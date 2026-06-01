Indonesia Reacts to Australia's Nuclear Submarine Plans: Strategic Steps and Concerns

Indonesia expresses concern over Australia's plans to acquire nuclear submarines through the AUKUS agreement, emphasizing the need for strategic steps and military modernization. The country also highlights the potential impact of the agreement on regional stability and the need for a balanced response to China's growing influence.

JAKARTA, KOMPAS - Rencana kehadiran kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia melalui pakta keamanan AUKUS dinilai dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia . Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan melakukan langkah strategis dengan modernisasi militer dan memperkuat kemampuan maritimnya.

Pengajar Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur Yusran, ketika dihubungi dari Jakarta, Senin (1/6/2026), berpandangan, pembentukan AUKUS tidak terlepas dari upaya negara-negara tersebut untuk membendung pengaruh China. Terlebih, China sudah dianggap sebagai rival oleh Ameriksa Serikat (AS).

"Kalau kita lihat, sejak awal pembentukan AUKUS memang Indonesia sendiri yang paling keras. Kenapa kita merasa terganggu? Karena Australia secara geografis dekat dengan kita dan ini menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia terhadap dominasi Australia," ujar Yusran. Sebagaimana diberitakan, pakta keamanan yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau AUKUS mengubah skema penjualan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia setelah para pejabat pertahanannya bertemu di sela-sela Dialog Shangri-La di Singapura, Sabtu (30/5/2026) lalu.

(Menurut saya, suka tidak suka, Indonesia harus mereposisi pertahanan kita karena perlombaan senjata ini pada akhirnya sebuah keniscayaan. Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah strategis untuk memodernisasi militernya. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, Menhan Inggris John Healey, dan Menhan Australia Richard Marles membahas perkembangan kerja sama pertahanan terkait kapal selam untuk Canberra. Mereka mengumumkan, AS akan mengirim tiga kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia yang masih beroperasi ke Australia.

Sementara, berdasarkan kesepakatan AUKUS tahun 2021, Australia akan membeli setidaknya tiga kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia dari AS dalam waktu 15 tahun. Canberra awalnya diproyeksikan menerima dua kapal bekas dan satu kapal baru. Dalam pernyataan bersama, tiga menteri pertahanan AUKUS telah mengonfirmasi perubahan pada perjanjian kapal selam tersebut. Menurut mereka, perubahan itu menyederhanakan manajemen rantai pasokan serta kebutuhan operasional dan pemeliharaan sekaligus memaksimalkan efisiensi biaya.

Adapun akuisisi kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia merupakan proyek unggulan dari Pilar 1 AUKUS. Sedangkan Pilar 2 AUKUS adalah pengembangan muatan semacam senjata dan sensor untuk kendaraan bawah laut tanpa awak. Terhadap pembentukan AUKUS, pada waktu itu Indonesia menyatakan prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Presiden Joko Widodo pun mengkritik pembentukan aliansi militer trilateral Australia-AS-Inggris atau AUKUS sebagai pakta "yang dapat memantik semakin tingginya rivalitas di kawasan".

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia, yang berlangsung secara virtual, pada Rabu (27/10/2021) silam.yang dapat mengancam stabilitas," kata Presiden Joko Widodo kala itu. Menurut Yusran, meski wilayah Asia Pasifik saat ini masih terlihat kondusif, bukan berarti tidak ada ancaman sama sekali. Persoalan Taiwan dengan China dinilai menjadi kerikil tajam yang bisa meledak kapan saja. Sementara, kehadiran AUKUS dengan kapal selam nuklirnya dapat memperkeruh situasi.

Meski Indonesia tidak memihak salah satu, namun bukan berarti tidak bisa terseret. Sementara, ada negara anggota ASEAN yang selama ini telah memilih menjadi sekutu salah satu pihak, seperti Singapura dan Filipina. Jika konflik pecah, negara tersebut bisa dipastikan akan mendukung sekutunya.

"Menurut saya, suka tidak suka, Indonesia harus mereposisi pertahanan kita karena perlombaan senjata ini pada akhirnya sebuah keniscayaan, terlebih dengan pemerintah AS di bawah Donald Trump yang tidak bisa diprediksi. Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah strategis untuk memodernisasi militernya," terangnya. Secara terpisah, peneliti Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina berpandangan, perubahan dalam implementasi kesepakatan AUKUS terkait kapal selam itu bisa dibaca dari beberapa aspek.

Dalam konteks ketidakmampuan industri kapal AS mengejar pembuatan kapal selam, pengalihan kapal selam Virginia Class bekas ke Australia adalah solusi praktis.

"Dari sisi Australia yang kapal selam kelas Collins-nya akan pensiun pada 2040, kesepakatan ini menimbulkan kelegaan karena meningkatnya kepastian tidak ada waktu kosong antaraNot hanya itu, penghematan anggaran tersebut bisa dialihkan ke Pilar II AUKUS yaitu, penguatanMenurut Edna, perkembangan geopolitik semakin mengarah ke konflik terbuka di Asia Pasifik. Indonesia dengan kemampuan finansial dan politik yang ada saat ini sudah pasti tidak dapat mengimbangi kekuatan AS dan China di kawasan secara fronta





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Australia AUKUS Nuclear Submarines Indonesia Regional Stability China Military Modernization

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kolaborasi Indonesia-Australia warnai panggung Java Jazz 2026Kolaborasi musisi Indonesia dan Australia mewarnai Java Jazz Festival 2026 melalui penampilan Oslo Ibrahim, Jamie Aditya, dan Sandhy Sondoro bersama ...

Read more »

Doa untuk USS Houston dan HMAS Perth, Jejak Sejarah yang Menyatukan Indonesia, Amerika dan AustraliaBagi publik Amerika Serikat, upacara di Arlington ini menghubungkan Memorial Day dengan sebuah titik sejarah yang jauh di Asia Tenggara.

Read more »

Dari Selat Sunda ke Arlington, Mengenang Jejak Sejarah Indonesia, AS, dan AustraliaMemori Pertempuran Selat Sunda 1942 kembali bergema jauh di Arlington National Cemetery.

Read more »

Mathew Baker di Ambang Rekor Bersejarah, Klub Australia Bangga Pemainnya Dipanggil Timnas IndonesiaKlub Liga Australia banggakan pemanggilan Mathew Baker ke Timnas Indonesia. Sang bek kiri berusia 17 tahun berpotensi menciptakan sejarah jika dimainkan John Herdman.

Read more »