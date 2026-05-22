Indonesia Rawan Gejolak Nilai Tukar Rupiah, Akibatnya Warga Perdesaan Dapatan barang Impor Terkendala

Indonesia bawa bahan markpangan/mark impor dari luar negeri, justru dapataan ini mendatangkan pengaruh negatif. Harga bahan markpangan/mark impor meningkat, ini kemudian berpengaruh buruk pada konsumen seterusnya, terlebih kalangan yang pendapatan rendah. Itulah sebabnya markpangan/mark impor terkadang menjadi andalan untuk mereka. Jumlah impor Indonesia dari Januari hingga Maret 2026 mencapai 61,3 miliar dolar AS atau naik 10,05 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025.

Kendati masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar AS, dampak gejolak kurs tetap terasa karena harga pangan impor, seperti kedelai, bisa naik. Dalam kunjungan kerja di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, gejolak nilai tukar global tidak akan memengaruhi kehidupan masyarakat desa karena aktivitas ekonomi sehari-hari bukan menggunakan dolar AS.

Pernyataan itu menarik perhatian publik di tengah kekhawatiran nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Pernyataan Presiden Prabowo tidak sepenuhnya keliru. Depresiasi rupiah memang tidak langsung berdampak ke masyarakat. Namun, cepat atau lambat, melemahnya rupiah terhadap dolar AS akan terasa lewat kenaikan harga barang kebutuhan pokok, pupuk, pakan ternak, bahan bakar, hingga produk pangan yang masih bergantung pada impor bahan baku.

Ketika biaya impor melejit naik akibat semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga barang di dalam negeri pun ikut terpengaruh. Kondisi ini pada akhirnya tetap berdampak ke daya beli masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di perdesaan





