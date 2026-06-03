Indonesia Raih Tiket Perempat Final di Indonesia Open 2026

Sebanyak 11 wakil Indonesia bersaing di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Laga ganda campuran membuka deterjen dengan penampilan Adnan Maulana/Indah Cahya Jamil melawan Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah akan menghadapi Guo Xin Wa/Chen Fang Hui. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik Malaysia. Jonatan Christie vs Alwi Farhan memastikan tiket perempat final. Pemenangnya akan menjumpai Shi Yu Qi.

Sebanyak 11 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket perempat final dalam laga babak 16 besar Indonesia Open yang dijadwalkan pada Kamis (4/6/2026), mulai pukul 09.00 WIB.

Laga akan dibuka lewat penampilan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil kontra unggulan pertama, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Dua pasangan pemain belum pernah bertemu sebelumnya sehingga peluang memenangi laga imbang. Ganda campuran Indonesia lainnya, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, juga akan menjumpai wakil China yakni Guo Xin Wa/Chen Fang Hui. Rekor kedua pasangan pemain imbang, 2-2 dengan kemenangan terakhir dipegang oleh Guo/Chen.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin akan melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) yang dilatih oleh pelatih asal Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP). Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Soal dua wakil di babak kedua, sebetulnya kami tidak terlalu memikirkan ini, karena kami mau fokus memikirkan bagaimana bisa menampilkan yang terbaik di sini, kami juga mau juara di sini, kata Joaquin. Tiket perempat final sudah dikantongi Indonesia melalui pertemuan antara Jonatan Christie dan Alwi Farhan.

Pada turnamen Super 1000 tersebut, tunggal putra hanya memiliki dua wakil dan akan saling bentrok. Pertandingan nanti akan menjadi pertemuan kedua bagi Jojo dan Alwi setelah jumpa perdana ketika semifinal Korea Open 2025. Saat itu, Alwi dan Jonatan berjibaku sampai gim ketiga dalam durasi 78 menit. Laga dimenangi Jonatan dengan skor 18-21, 21-14, 21-15.

Alwi berharap pemenang dari derbi Indonesia lusa akan mampu keluar sebagai juara pada akhir turnamen nanti. Pemenang duel antara Alwi dan Jonatan berpotensi akan menghadapi unggulan kesatu China, Shi Yu Qi (China), pada perempat final





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