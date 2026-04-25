Indonesia Raih Kemenangan Telak 5-0 di Piala Thomas 2026, Didukung Penuh BNI

Tim Bulu Tangkis Indonesia memulai Piala Thomas 2026 dengan kemenangan gemilang 5-0 atas Aljazair, berkat dukungan dari BNI. Jonatan Christie, Anthony Ginting, Alwi Farhan, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin menyumbang poin kemenangan.

Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia mengawali partisipasi mereka di Piala Thomas 2026 dengan sangat meyakinkan, berkat dukungan penuh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI .

Hari pertama kompetisi, yang berlangsung di Forum Horsens, Denmark pada hari Jumat, 24 April 2026, menyaksikan sembilan pertandingan seru yang terbagi dalam tiga sesi. Pertandingan pembuka Grup D mempertemukan tim beregu putra Indonesia dengan Aljazair, dan hasilnya adalah kemenangan gemilang bagi Indonesia dengan skor akhir 5-0. Kemenangan telak ini menjadi bukti nyata dari sinergi antara pembinaan atlet bulu tangkis nasional yang dilakukan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan dukungan finansial serta moral yang diberikan oleh BNI.

Okki Rushartomo, Corporate Secretary BNI, menyatakan bahwa hasil positif ini merupakan awal yang sangat baik bagi perjalanan tim Indonesia di Piala Thomas 2026. Ia menekankan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras para atlet, dedikasi tim pelatih, dan konsistensi program pembinaan yang dijalankan oleh PBSI, yang diperkuat oleh dukungan berkelanjutan dari BNI. Lebih lanjut, Okki Rushartomo menyampaikan bahwa BNI berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan talenta-talenta muda bulu tangkis Indonesia, dengan harapan mereka dapat meraih prestasi gemilang di tingkat internasional.

Dukungan ini bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup berbagai program pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas atlet dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama dalam dunia bulu tangkis. Kemenangan 5-0 atas Aljazair diraih melalui kontribusi dari seluruh pemain yang diturunkan. Pertandingan ganda putra menjadi saksi dominasi Indonesia, dimulai dengan penampilan memukau dari Fajar Alfian/Muhammad Shohibul yang berhasil mengalahkan Abderrahmie Belarbi/Koceila Mammeri dengan skor 21-14 dan 21-8.

Kemudian, pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melanjutkan tren positif dengan mengamankan kemenangan atas Adel Hamek/Abdelaziz Ouchefoun dengan skor yang sangat meyakinkan, 21-4 dan 21-7. Dominasi Indonesia tidak hanya terlihat di sektor ganda putra, tetapi juga di sektor tunggal putra. Jonatan Christie, yang dikenal dengan sapaan akrab Jojo, membuka kemenangan bagi Indonesia dengan mengalahkan Adel Hamek dalam dua gim langsung dengan skor 21-8 dan 21-16. Alwi Farhan dan Anthony Sinisuka Ginting kemudian melanjutkan momentum kemenangan dengan menampilkan performa yang luar biasa.

Alwi Farhan berhasil mengalahkan Abderrahmie Belarbi dengan skor 21-8 dan 21-7, sementara Anthony Ginting menunjukkan kelasnya dengan menaklukkan Abdelaziz Ouchefoun tanpa ampun dengan skor 21-8 dan 21-6. Kemenangan telak ini menunjukkan kedalaman skuad Indonesia dan kemampuan mereka untuk bersaing di level tertinggi. Setiap pemain memberikan kontribusi yang signifikan, dan kerja sama tim yang solid menjadi kunci keberhasilan mereka.

BNI, sebagai sponsor utama, merasa bangga dengan pencapaian ini dan berkomitmen untuk terus mendukung PBSI dalam upaya mereka untuk mempertahankan dominasi Indonesia di dunia bulu tangkis. Komitmen BNI terhadap pengembangan olahraga, khususnya bulu tangkis, merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka. Mereka menyadari bahwa olahraga tidak hanya penting untuk kesehatan dan kebugaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun citra positif bangsa di mata internasional.

Dukungan BNI terhadap PBSI mencakup berbagai aspek, mulai dari pendanaan program pelatihan, penyediaan fasilitas olahraga, hingga pemberian beasiswa kepada atlet-atlet muda berbakat. Okki Rushartomo menegaskan bahwa BNI akan terus berinvestasi dalam pembinaan olahraga yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk menjaga dominasi Indonesia di cabang bulu tangkis dunia. Ia juga berharap bahwa keberhasilan tim Thomas Indonesia di Piala Thomas 2026 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam olahraga dan meraih prestasi yang membanggakan.

Selain Piala Thomas, BNI juga mendukung partisipasi Indonesia dalam berbagai kejuaraan bulu tangkis lainnya, baik di tingkat regional maupun internasional. Mereka percaya bahwa dengan dukungan yang konsisten dan terarah, Indonesia dapat terus menghasilkan atlet-atlet bulu tangkis berkelas dunia yang mampu mengharumkan nama bangsa. Kemenangan di hari pertama Piala Thomas 2026 ini menjadi modal berharga bagi tim Indonesia untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di babak-babak selanjutnya.

Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari BNI, tim Indonesia optimis dapat meraih gelar juara Piala Thomas 2026





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tim Indonesia Berharap Tuah Venue Kecil di Piala Thomas dan Uber 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Tim Thomas Indonesia Waspadai Aljazair di Laga Perdana Piala Thomas 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Indonesia waspadai Aljazair di laga pembuka Piala Thomas 2026Tim Thomas Indonesia menatap laga pembuka Grup D Piala Thomas 2026 dengan kesiapan penuh, namun tetap menjaga kewaspadaan saat menghadapi Aljazair di Forum ...

Read more »

Link Live Streaming Piala Thomas 2026 Indonesia Vs AljazairPerjuangan Indonesia di Piala Thomas 2026 siap dimulai. Link live streaming Piala Thomas 2026 Indonesia vs Aljazair ada dalam artikel ini.

Read more »

Hasil Piala Thomas 2026: Ginting Kunci Kemenangan Indonesia atas AljazairAnthony Ginting memastikan kemenangan Indonesia atas Aljazair pada laga Grup D Piala Thomas 2026. Indonesia unggul 3-0 dan sudah tak mungkin terkejar.

Read more »

Rekap Hasil Piala Thomas-Uber: Kejutan Bulgaria, Indonesia Menang 5-0Piala Thomas-Uber 2026 resmi merampungkan hari pertama di Forum Horsens, Denmark, Jumat (24/4/2026).

Read more »