Indonesia Raih Kemenangan Telak 5-0 Atas Aljazair di Thomas Cup 2026

Tim bulu tangkis putra Indonesia memulai Thomas Cup 2026 dengan kemenangan sempurna 5-0 atas Aljazair, dengan Jonatan Christie memimpin kemenangan. Pertandingan selanjutnya akan menghadapi Thailand.

Skuad bulu tangkis putra Indonesia mengawali langkah mereka di Thomas Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Aljazair di Forum Horsens, Denmark, pada Jumat malam, 24 April 2026.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi tim Merah Putih untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D. Jonatan Christie, tunggal putra andalan Indonesia, membuka kemenangan dengan performa dominan. Ia berhasil mengalahkan Adel Hamek dengan skor yang sangat meyakinkan, 21-8 dan 21-6. Kemenangan ini menunjukkan kesiapan Jonatan untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di turnamen bergengsi ini. Selain Jonatan, ganda putra Indonesia juga menyumbang poin penting bagi kemenangan tim.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin tampil solid dan berhasil mengamankan poin bagi Indonesia. Kemenangan telak ini menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad Indonesia di sektor ganda putra. Pelatih tunggal putra, Indra Widjaja, memberikan apresiasi atas penampilan seluruh pemain. Ia mengakui bahwa seluruh pemain tampil baik dan memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut.

Meskipun demikian, Indra Widjaja juga menekankan bahwa Aljazair bukanlah lawan yang terlalu kuat. Ia berharap tim Indonesia dapat beradaptasi lebih baik dan meningkatkan performa mereka dalam pertandingan berikutnya melawan Thailand pada Minggu, 26 April 2026. Indra Widjaja menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menyempurnakan taktik dan strategi permainan, serta mempersiapkan pemain secara maksimal untuk menghadapi setiap lawan. Ia juga mengamati bahwa para pemain tunggal putra menunjukkan semangat yang tinggi dan bertekad untuk memberikan yang terbaik.

Pelatih berharap semangat ini dapat terus dijaga dan menjadi motivasi bagi tim untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. Lebih lanjut, Indra Widjaja menyatakan bahwa persiapan matang akan terus dilakukan untuk memastikan tim Indonesia siap menghadapi tantangan yang lebih besar di turnamen ini. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan persiapan yang baik, tim Indonesia dapat meraih hasil yang optimal. Sementara itu, Thailand, calon lawan Indonesia di laga kedua, juga meraih kemenangan dalam pertandingan perdana mereka.

Thailand berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 1-4 dan menempati posisi kedua di klasemen Grup D. Thailand hanya kalah selisih poin dari Indonesia yang saat ini berada di puncak klasemen. Pertandingan antara Indonesia dan Thailand diprediksi akan menjadi pertandingan yang menarik dan sengit, mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang seimbang. Kemenangan atas Aljazair menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi Thailand, namun tim Merah Putih harus tetap waspada dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan yang lebih besar.

