Indonesia Raih Kemenangan Telak 5-0 Atas Aljazair di Piala Thomas 2026

Tim Piala Thomas Indonesia mengalahkan Aljazair dengan skor 5-0 pada laga pembuka Grup D Piala Thomas 2026 di Denmark. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin memberikan kontribusi penting dalam kemenangan ini.

Jakarta (ANTARA) - Ganda putra muda Indonesia , Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin , memberikan kontribusi penting dalam kemenangan telak Tim Piala Thomas Indonesia atas Aljazair dengan skor 5-0 pada laga pembuka Grup D Piala Thomas 2026 yang berlangsung di Forum Horsens, Denmark, Jumat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat.

Penampilan dominan Raymond/Joaquin menjadi pelengkap kemenangan setelah Jonatan Christie, Alwi Farhan, Anthony Sinisuka Ginting, dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil meraih poin untuk Indonesia di sektor masing-masing. Pertandingan melawan Aljazair ini menjadi pembuktian awal kekuatan tim Merah Putih dalam persaingan ketat di Grup D, sebelum menghadapi tantangan dari Thailand dan Prancis pada laga-laga berikutnya. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, yang diturunkan sebagai ganda kedua, menunjukkan performa yang sangat meyakinkan saat berhadapan dengan Adel Hamek/Mohamed Abdelaziz Ouchefoun.

Mereka berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-4 dan 21-7 dalam dua gim langsung. Kemenangan ini tidak hanya menambah pundi-pundi poin Indonesia, tetapi juga menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh pasangan muda ini. Mereka bermain tanpa tekanan dan mampu mengontrol jalannya pertandingan dari awal hingga akhir, menunjukkan kedewasaan bermain yang mengesankan. Sebelumnya, Jonatan Christie membuka keunggulan Indonesia dengan mengalahkan Adel Hamek 21-8 dan 21-6.

Alwi Farhan kemudian menyusul dengan mengalahkan Mohamed Abderrahime Belarbi dengan skor yang sama, 21-8 dan 21-7. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sebagai ganda pertama, juga berhasil meraih kemenangan dengan mudah dalam dua gim. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh di Piala Thomas 2026. Kepercayaan diri tim meningkat setelah berhasil mendominasi pertandingan pertama dengan performa yang solid dari seluruh pemain.

Selain pertandingan Indonesia melawan Aljazair, Grup D juga menyaksikan pertandingan antara Thailand dan Prancis. Thailand berhasil mengamankan kemenangan 4-1 atas Prancis, mengawali kampanye mereka dengan positif. Kunlavut Vitidsarn menjadi penentu kemenangan Thailand dengan mengalahkan Christo Popov 21-15 dan 22-20. Panitchaphon Teeraratsakul juga berkontribusi dengan mengalahkan Alex Lanier 21-17 dan 21-19.

Meskipun Prancis sempat memperkecil ketertinggalan melalui Toma Junior Popov yang mengalahkan Puritat Arree 21-6 dan 21-7, Thailand berhasil mengamankan kemenangan melalui pasangan Ruttanapak Oupthong/Dechapol Puavaranukroh yang mengalahkan Julien Maio/William Villeger 21-15, 21-17, dan 21-10. Pasangan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul menutup kemenangan Thailand dengan mengalahkan Christo Popov/Toma Junior Popov 11-21, 21-12, dan 21-12. Hasil ini menunjukkan bahwa Grup D Piala Thomas 2026 akan menjadi grup yang kompetitif dengan persaingan ketat antara Indonesia, Thailand, Prancis, dan Aljazair.

Indonesia diharapkan dapat mempertahankan momentum positif ini dan meraih hasil terbaik pada laga-laga berikutnya untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa pembinaan bulu tangkis di Indonesia terus menghasilkan pemain-pemain muda berbakat yang mampu bersaing di level internasional





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Thomas 2026 Bulutangkis Indonesia Aljazair Raymond Indra Nikolaus Joaquin

United States Latest News, United States Headlines

