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Indonesia Raih Kemenangan Pertama Atas Oman dalam 38 Tahun, Herdman: Langkah Awal Penting untuk Piala Dunia 2030

Sport News

Indonesia Raih Kemenangan Pertama Atas Oman dalam 38 Tahun, Herdman: Langkah Awal Penting untuk Piala Dunia 2030
Timnas IndonesiaJustin HubnerTimnas Oman
📆05/06/2026 22:25:00
📰tempodotco
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Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Timnas Oman dalam laga persahabatan FIFA Matchday 2026. Pelatih John Herdman menyebut kemenangan ini sebagai langkah awal penting dalam upaya membawa skuad Garuda mencapai target yang selama ini belum pernah diraih, yakni lolos ke Piala Dunia 2030.

Bek Timnas Indonesia , Justin Hubner , mencetak gol ke gawang Timnas Oman dalam laga persahabatan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno , Jakarta, 5 Juni 2026.

John Herdman menyebut kemenangan 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday 2026 sebagai langkah awal penting dalam upaya membawa skuad Garuda mencapai target yang selama ini belum pernah diraih. Pelatih asal Inggris itu mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi, namun ia menilai para pemain menunjukkan perkembangan dibandingkan pertandingan sebelumnya saat menghadapi Bulgaria. Emil Audero tampil luar biasa dengan penyelamatan penalti yang krusial.

John Herdman berharap dukungan suporter terus mengalir saat Indonesia menjalani laga FIFA Matchday berikutnya melawan Mozambik

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