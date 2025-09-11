Indonesia Raih Gelar Juara Badminton Asia Mixed Team Championship 2025

Indonesia sukses menjuarai Badminton Asia Mixed Team Championship 2025 setelah mengalahkan China di partai final. Sementara itu, di Hong Kong Open 2025, beberapa pebulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke babak 8 besar, namun sementara itu ada beberapa yang mengalami kekalahan.

Wakil Indonesia di Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Campuran Asia atau Badminton Asia Mixed Team Championship (BAMTC) 2025 di Qingdao, China , Minggu (16/2/2025) berjaya meraih gelar juara setelah mengalahkan China . Ekspresi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia , Alwi Farhan, menjadi sorotan usai mengalahkan pemain China , Hu Zhe An, di final BAMTC 2025.

Alwi Farhan membuktikan kelasnya dengan menampilkan permainan yang solid dan tactical dalam laga final, menghantarkan tim Indonesia meraih gelar juara pertama mereka di turnamen prestigious ini. Di turnamen Hong Kong Open 2025, pebulu tangkis Indonesia menunjukkan performa yang beragam. Dari delapan wakil Indonesia yang bertanding di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Hong Kong Open 2025, Kamis (11/9/2025), hanya tiga yang berhasil melaju ke babak 8 besar. Babak 16 besar digelar di Hong Kong Coliseum sejak pukul 08.00 WIB. Hingga pukul 21.00 WIB, masih tersisa satu pertandingan. Wakil Indonesia yang bertanding terakhir hari ini adalah pemain tunggal putra, Alwi Farhan, yang menghadapi unggulan ketujuh asal China, Weng Hong Yang. Menurut informasi dari PBSI, setidak-tidaknya tiga atlet Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Esse orang yang diutus sebagai perwakilan atlet Indonesia, masing-masing diwakili oleh orang yang memiliki keahlian di berbagai kategori yang berbeda.Sementara itu, di babak 16 besar, tiga pemain tunggal putri Indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya. Meskipun demikian ada beberapa pemain Indonesia yang mengalami kegagalan melaju ke babak selanjutnya. Beberapa diantaranya diantaranya Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dari ganda putri }, swept oleh unggulan Arisa Igarashi/Chiharu Shida. Kegagalan Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi juga terjadi saat melaggukan melawan pasangan Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi di ganda putri ini berakhir dengan kekalahan telak 12-21 dan 14-21.





Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini.

