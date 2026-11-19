Indonesia mendapatkan tambahan USD100 juta dari Norwegia untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030. Dana ini memperkuat perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat di Antalya.

Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan dukungan pembiayaan iklim internasional yang signifikan melalui kemitraan dengan Norwegia dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye pada Selasa, 17 November. Langkah strategis ini menegaskan komitmen negara untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, yaitu menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap bersih karbon sebesar 140 juta ton setara karbon dioksida atau CO2e pada tahun 2030.

Mekanisme Pendanaan Berbasis Hasil FOLU Norwegia

Indonesia sebelumnya telah menerima kontribusi sebesar 216 juta dolar Amerika Serikat melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil atau Results-Based Contribution atau RBC. Dukungan pendanaan ini kemudian diperkuat dengan pengumuman tambahan kontribusi tahap kelima sebesar 100 juta dolar AS yang diumumkan secara resmi di Paviliun Indonesia selama konferensi tersebut. Pengumuman ini merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap capaian penurunan emisi yang telah dicapai oleh Indonesia serta memperkuat pelaksanaan aksi kehutanan yang terukur.

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Dana tersebut didedikasikan khusus untuk mendukung perlindungan hutan, pengurangan tingkat deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, serta upaya rehabilitasi dan restorasi ekosistem. Mekanisme pendanaan berbasis kinerja ini dirancang agar setiap dolar yang disalurkan bersesuaian langsung dengan hasil nyata yang terverifikasi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Sistem ini memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien untuk proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang terukur.

Komitmen Strategis Sekretaris Jenderal Kehutanan

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia memiliki tekad kuat untuk terus meningkatkan perlindungan kawasan hutan dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Capaian nyata pemanfaatan pembiayaan iklim tersebut menjadi fokus utama pembahasan dalam sesi berjudul Sustaining Forests, Empowering People: Climate Finance at the Grassroots. Sesi tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pelajaran yang dipetik dari kontribusi Program FOLU Norwegia bagi Indonesia.

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Pemerintah Indonesia memandang bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka pengurangan emisi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Integrasi antara tujuan konservasi alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program penghijauan dan perlindungan keanekaragaman hayati di tingkat akar rumput.

Sudut Pandang Norwegia dan Direkturnya NICFI

Direktur Norway's International Climate and Forest Initiative atau NICFI, Dyveke Rogan, menekankan bahwa keberhasilan pembiayaan iklim memerlukan kepemilikan nasional yang kuat serta kelembagaan yang efektif di negara penerima. Ia juga menyoroti pentingnya sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi penurunan emisi yang kredibel sebagai fondasi utama kepercayaan mitra internasional. Tanpa transparansi data yang akurat, alokasi dana berbasis hasil tidak akan dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Norwegia juga menekankan pentingnya kemitraan jangka panjang dan ketersediaan pembiayaan yang dapat diprediksi agar negara berkembang dapat merencanakan strategi iklimnya dengan lebih matang. Integrasi antara mitigasi perubahan iklim, adaptasi dampak cuaca ekstrem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan ketahanan masyarakat menjadi pilar utama dalam pendekatan Norwegia terhadap kerja sama iklim global.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Pengukuhan dana tambahan 100 juta dolar AS ini memberikan angin segar bagi implementasi program restorasi lahan kritis dan peningkatan kapasitas teknis di kementerian terkait. Langkah ini juga menjadi sinyal positif bagi investor global bahwa Indonesia konsisten dalam menerapkan standar lingkungan yang ketat dalam setiap proyek pembangunan. Masyarakat sipil dan pihak swasta didorong untuk terus berkolaborasi dalam menjaga ekosistem hutan yang menjadi paru-paru dunia.

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Kepulauan di Asia Tenggara ini terus berupaya mengoptimalkan potensi keuangan hijau untuk menopang pertumbuhan ekonomi rendah karbon di masa depan. Fokus utama akan diarahkan pada penguatan institusi pemerintah daerah agar mampu menyerap dan mengelola dana iklim dengan akuntabilitas tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perlindungan hutan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.