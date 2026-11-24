Indonesia terpilih sebagai Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dengan 110 suara untuk periode 2026-2028, menegaskan posisi strategis dalam tata kelola penerbangan global.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengonfirmasi bahwa Indonesia resmi terpilih sebagai Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO untuk periode 2026 hingga 2028. Pemilihan ini dicapai dengan perolehan 110 suara dari total 158 negara anggota yang hadir dalam Sidang Majelis Luar Biasa ke-43 ICAO di Montreal, Kanada pada 20 November 2026. Keputusan ini menandai kemenangan diplomasi Indonesia dalam upaya memperkuat posisi negara di kancah penerbangan sipil global.

Proses Pemilihan dan Suara Dukungan Global

Indonesia meraih 110 suara dalam proses pemilihan Anggota Dewan ICAO Bagian III yang berlangsung di Montreal pada tanggal 20 November 2026. Total negara anggota yang mengikuti sidang tersebut mencapai 158 perwakilan dari seluruh dunia. Kemenangan ini diraih melalui strategi diplomasi intensif yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara aktif selama masa pencalonan.

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Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa proses pencalonan tahun ini memang cukup menantang bagi Indonesia. Namun, berkat kolaborasi erat dan kerja keras diplomasi Pemerintah Indonesia serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan di sektor penerbangan nasional, Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara anggota lainnya.

Dalam proses tersebut, delegasi Indonesia secara proaktif melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan perwakilan negara anggota ICAO. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, dan menyampaikan komitmen nyata Indonesia dalam berkontribusi pada keamanan dan efisiensi penerbangan sipil global.

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Performa Audit Keselamatan di Atas Rata-Rata Global

Indonesia berhasil meyakinkan dunia melalui bukti peningkatan kinerja pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan yang signifikan. Hasil audit ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) menunjukkan nilai Effective Implementation atau EI sebesar 78,85 persen. Angka ini secara jelas melampaui rata-rata global yang hanya mencapai 70,6 persen dan rata-rata kawasan Asia Pasifik sebesar 69,6 persen.

Selain aspek keselamatan, Indonesia juga mencatatkan pencapaian gemilang dalam bidang keamanan. Hasil audit Universal Security Audit Programme (USAP) mencapai angka 88,53 persen. Angka tersebut jauh di atas angka acuan global yang ditetapkan sebesar 75 persen, menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menerapkan standar keamanan tertinggi.

Selama rangkaian kegiatan Sidang Majelis Luar Biasa ICAO berlangsung, Indonesia memamerkan ekosistem penerbangan secara lengkap kepada seluruh peserta. Hal ini memungkinkan delegasi negara lain berinteraksi bebas dengan perwakilan Indonesia dan melihat secara langsung kesungguhan serta kapasitas teknis negara ini.

Dampak Strategis bagi Diplomasi dan Industri Penerbangan

Keanggotaan Indonesia di Dewan ICAO membuka ruang strategis bagi negara untuk terlibat langsung dalam pembahasan kebijakan internasional. Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan dalam pengambilan keputusan terkait standar keselamatan, keamanan, konektivitas, dan keberlanjutan penerbangan sipil dunia.

Posisi baru ini juga memperkuat kemampuan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan sektor penerbangan nasional di forum internasional. Kebijakan penerbangan global diharapkan dapat lebih mengakomodasi kebutuhan dan tantangan spesifik negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui advokasi yang lebih kuat.

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Menteri Dudy Purwagandhi menekankan bahwa keberhasilan ini tidak hanya menguntungkan diplomasi, tetapi juga pengembangan sektor penerbangan nasional secara mendalam. Indonesia akan semakin terlibat dalam pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kolaborasi teknis dengan negara-negara anggota ICAO lainnya.

Kontribusi Pelatihan SDM dan Harapan Jangka Panjang

Indonesia secara aktif berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program Developing Countries Training Programme atau DCTP. Program beasiswa pelatihan bagi negara berkembang ini telah menjangkau lebih dari 80 negara, termasuk inisiatif Pacific Small Island Developing States atau PSIDS.

Capaian dalam pelatihan dan audit tersebut menjadi fondasi utama kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia. Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas nyata untuk berkontribusi signifikan dalam tata kelola penerbangan global yang aman dan efisien.

Menteri Dudy Purwagandhi berharap momentum terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan ICAO dapat membawa dampak positif jangka menengah dan panjang. Melalui wakil resminya, Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam merumuskan arah kebijakan strategis dan mendukung pelaksanaan mandat ICAO demi kemajuan penerbangan sipil internasional.