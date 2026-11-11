Indonesia Puncak Adopsi GenAI, Meski Penggunaan Per Kapita Masih Rendah

Menurut laporan e-Conomy SEA edisi ke-11, 54% pekerja Indonesia menggunakan GenAI, namun posisi keenam dalam penggunaan AI per kapita menunjukkan potensi pengembangan teknologi ini. Inisiatif kolaboratif Google, Temasek dan Bain & Company diharapkan meningkatkan infrastruktur dan literasi AI hingga 2030.

Menurut laporan e-Conomy SEA edisi ke-11, 54% pekerja Indonesia menggunakan GenAI, namun Indonesia tetap berada di posisi keenam dalam penggunaan AI per kapita berbasis token. Hal ini menandakan ketimpangan antara adopsi teknologi tinggi dan penetrasi ekonomi yang mendalam di negara ini.

Adopsi GenAI dan Metode Pengukuran Token

Laporan Google, Temasek dan Bain & Company memetakan penggunaan AI berdasarkan token, yaitu ukuran kerumitan penggunaan. Satu dari empat pengguna AI di Indonesia melaporkan penggunaan harian, menunjukkan kebiasaan yang sudah meluas. Tetapi, dua dari tiga responden mengatakan mereka lebih percaya AI tahun ini dibanding tahun lalu, menandai peningkatan rasa aman terhadap teknologi ini.

Also read Kemdiktisaintek perkuat kompetensi perguruan tinggi RI lewat KPPTI

Selanjutnya, empat dari lima pengguna mengakui kepercayaan AI untuk transaksi. Meskipun demikian, 80-85% penggunaan AI masih bersifat konsumer, sementara 15-20% berfokus pada perusahaan. Ini menciptakan peluang bagi pengembangan infrastruktur AI yang lebih luas di sektor bisnis.

Perspektif Konsumen dan Target Pertumbuhan hingga 2030

Veronica Utami, Country Director Google Indonesia, menekankan bahwa kedalaman penggunaan AI, atau consumption, menjadi kunci pertumbuhan di masa depan. Menurut beliau, kolaborasi tiga perusahaan ini telah merumuskan empat syarat kunci: adopsi agen AI yang dipercepat, penyediaan infrastruktur bagi kebutuhan komersial, peningkatan keterampilan dan literasi terarah serta ekonomi AI yang berkelanjutan.

Advertisement

Data menunjukkan wajah optimisme konsumen Indonesia dalam AI, meskipun penggunaan masih terbatas pada kegiatan harian seperti pekerjaan, sekolah, kesehatan, belanja online, dan hiburan. Ini menandakan potensi ekspansi AI dalam segmentasi usaha yang lebih luas.

Template Ekonomi Digital Asia Tenggara dan Kesenjangan Pengeluaran Langganan AI

Laporan tahunan e-Conomy SEA, yang dirilis pada 21 Oktober 2026, mengilustrasikan adopsi AI di Asia Tenggara mencapai 243 juta orang. Angka ini setara 58% populasi pekerja, dengan adopsi AI sebesar empat kali lebih cepat dari penggunaan internet mobile. Meskipun adopsi meluas, hanya 1-2% populasi domain Asia Tenggara yang berlangganan AI pribadi, menyoroti kesenjangan antara penetrasi pengguna dan pengeluaran langsung konsumen.

Florian Hoppe, Bain & Company, menegaskan bahwa bisnis telah menemukan cara lain memanfaatkan AI komersial, mulai dari e-commerce hingga iklan digital. AI dipakai meningkatkan tingkat konversi e-commerce dan menangani pertanyaan pelanggan, memungkinkan karyawan fokus pada tugas lain. Pelanggan secara tidak langsung membayar AI saat membeli produk yang dikembangkan dengan teknologi tersebut.

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Peran Singapura

Laporan menggambarkan pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara akan mencapai 17% ke US$ 368 miliar atau Rp 6.638 triliun pada tahun ini, dan diperkirakan melampaui US$ 1 triliun pada 2035. Di sisi lain, Singapura tetap menjadi pencetak sejarah dalam adopsi AI paling awal, memimpin penggunaan otonom AI dengan 75% pengguna bersedia mencari harga terbaik dan membeli untuk mereka.

Advertisement

Perkembangan AI menunjukkan bahwa di wilayah ini konsumen menunjukkan sikap 'optimisme pragmatik', memanfaatkan teknologi bagi keuntungan praktis. Meskipun adopsi masih lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, penggunaan per orang hanya mencapai 10% dari level AS, menandakan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang dan memanfaatkan AI dalam skala nasional.