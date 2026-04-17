Indonesia Perkuat Kualitas Guru Melalui Peningkatan Kualifikasi dan Beasiswa

Kemendikbudristek memprioritaskan pemenuhan kebutuhan guru dengan menargetkan 150.000 guru yang belum D4/S1 untuk mendapatkan beasiswa pada tahun 2026. Upaya ini juga mencakup percepatan sertifikasi dan apresiasi terhadap peran guru honorer.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan guru, dengan angka pensiun guru yang mencapai 70.000 hingga 80.000 setiap tahunnya. Kekurangan ini terus terakumulasi, menjadikan pemenuhan kebutuhan guru sebagai prioritas mendesak yang harus segera dituntaskan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani, menegaskan hal ini.

Ia menggarisbawahi bahwa situasi ini menuntut tindakan segera untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai di seluruh tanah air. Lebih lanjut, Nunuk Suryani menyampaikan harapannya agar para guru honorer yang saat ini masih mengabdi tidak diberhentikan atau dirumahkan. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk memenuhi jam belajar siswa. "Guru-guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran," ujar Nunuk. Hal ini menunjukkan pengakuan atas kontribusi vital guru honorer dalam sistem pendidikan, terutama dalam mengatasi kekurangan guru. Kebijakan untuk tidak merumahkan guru honorer ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan stabilitas bagi mereka, sekaligus memastikan kelangsungan proses belajar mengajar bagi siswa. Upaya Kemendikbudristek tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas guru. Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik. "Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1," ucap Nunuk. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan guru memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan standar pendidikan nasional. Program beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi akademik ini menjadi angin segar bagi guru-guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1, membuka peluang bagi mereka untuk terus berkembang secara profesional. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya telah menginformasikan rencana pemberian beasiswa pendidikan kepada sekitar 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 pada tahun 2026. Mekanisme pemberian beasiswa ini akan menggunakan metode Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengakuan atas pengalaman kerja dan pembelajaran non-formal. Sebelumnya, pada tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru dengan besaran Rp 3 juta per semester. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualifikasi guru secara masif dan berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk mengatasi akar masalah kekurangan guru berkualitas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, demi mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia yang unggul. Proses percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan bagian integral dari strategi besar Kemendikbudristek untuk mentransformasi dunia pendidikan. Dengan memiliki guru yang berkualitas, diharapkan mutu pembelajaran akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada hasil belajar siswa dan daya saing bangsa di kancah global. Investasi dalam pengembangan profesional guru adalah investasi jangka panjang untuk masa depan pendidikan Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa guru adalah ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk melalui peningkatan kualifikasi, menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkualitas. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi, akan sangat krusial dalam implementasi program-program ini agar dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh guru yang membutuhkan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus bergerak maju dalam menciptakan generasi penerus yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guru Pendidikan Kualitas Guru Beasiswa Guru Guru Honorer

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »