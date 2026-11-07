Indonesia Perkuat Diplomasi untuk Kursi Dewan ICAO Kategori III

Kemenhub dan Kemenlu galang dukungan untuk pencalonan Indonesia di Dewan ICAO Kategori III menjelang Sidang Majelis Luar Biasa ke-43 pada November 2026 di Kanada.

Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri sedang memperkuat kolaborasi diplomatik strategis untuk menggalang dukungan internasional guna pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO Kategori III. Upaya massal ini bertujuan agar Indonesia dapat kembali mendapatkan suara mayoritas dalam pemilihan yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Kolaborasi Diplomatik Sebelum Sidang Montreal

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara resmi menyatakan bahwa sinergi antara kedua kementerian tersebut adalah langkah krusial menjelang Sidang Majelis Luar Biasa ICAO Ke-43 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 20 November 2026 di Montreal, Kanada. Kolaborasi intensif ini telah dimulai melalui serangkaian rapat koordinasi resmi yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026.

Also read Krista Interfood 2026 jadi Ajang Perkenalan Tiga Kategori Pendingin Komersial

Keputusan untuk memperkuat langkah diplomasi ini diambil dengan kesadaran penuh akan pentingnya posisi Indonesia di mata komunitas penerbangan global. Langkah ini menjadi respons langsung terhadap kebutuhan untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan nasional tetap relevan dalam pengambilan keputusan strategis di bidang penerbangan sipil internasional.

Strategi Empat Pesan Utama Pencalonan

Dalam upaya menggaet simpati negara-negara anggota, Indonesia menetapkan empat pesan utama yang menjadi fondasi kampanye diplomasi. Pesan pertama menyoroti fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang sekaligus menjadi salah satu pangsa pasar penerbangan terbesar di kawasan Asia Pasifik, memberikan pengalaman unik dalam pengembangan infrastruktur udara.

Advertisement

Pesan kedua menekankan komitmen kuat dan rekam jejak positif Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas teknis ICAO. Komitmen ini telah dibuktikan melalui berbagai program peningkatan kapasitas serta partisipasi aktif dalam inisiatif penerbangan tingkat regional maupun global yang bermanfaat bagi kemajuan industri penerbangan dunia.

Ketiga, Indonesia posisikan dirinya sebagai jembatan penghubung strategis antarkawasan, menghubungkan negara-negara maju dengan negara berkembang. Posisi strategis ini memungkinkan Indonesia memahami dan memadukan berbagai kepentingan serta latar belakang yang berbeda dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem penerbangan global.

Pesan keempat adalah pernyataan kesediaan Indonesia untuk melanjutkan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan berbagai prioritas strategis ICAO di masa depan, memastikan bahwa kepemimpinan Indonesia akan membawa dampak nyata bagi keselamatan dan keamanan penerbangan.

Capaian Dukungan dan Tantangan Sisa Waktu

Sejauh tanggal 6 November 2026, Indonesia telah berhasil mengamankan dukungan tertulis resmi dari 28 negara dan memperoleh indikasi dukungan lisan dari 69 negara lain. Angka-angka ini menjadi modal politik yang sangat berharga untuk terus mengoptimalkan upaya diplomasi di sisa waktu menjelang proses pemilihan resmi.

Advertisement

Menteri Dudy Purwagandhi juga menekankan pentingnya pemanfaatan dokumen Aide Memoire sebagai alat komunikasi utama. Dokumen diplomatik yang memuat informasi rinci dan poin-poin kunci pencalonan ini digunakan secara intensif untuk memperkuat argumen kepada negara-negara sahabat dan perwakilan Indonesia di luar negeri.

Meskipun capaian dukungan sudah signifikan, Menhub menekankan bahwa waktu menuju pemilihan semakin dekat. Oleh karena itu, intensitas dan efektivitas upaya diplomasi terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh potensi dukungan dapat diubah menjadi dukungan nyata yang sah di bilik suara.

Secara historis, Indonesia pernah menduduki kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut dari tahun 1962 hingga 2001. Namun, struktur dewan kini berubah dengan jumlah anggota yang bertambah dari 36 menjadi 40 negara, menciptakan dinamika baru yang menuntut strategi diplomasi yang lebih cerdas dan tepat sasaran.