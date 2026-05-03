Indonesia Perkuat Diplomasi Pendidikan dan Riset di Asia Tenggara dan Pasifik Barat

Indonesia memperluas kerja sama pendidikan dan riset dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat melalui program beasiswa, pelatihan, dan pengembangan kapasitas. Inisiatif ini dijalankan oleh KBRI Dili dan Manila, dan bertujuan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat peran Indonesia sebagai negara tujuan studi.

Indonesia terus mengintensifkan upaya diplomasi pendidikan dan risetnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat, sebuah strategi penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Upaya ini diwujudkan melalui perluasan program beasiswa, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang ditujukan kepada negara-negara sahabat.

Fokus utama dari diplomasi pendidikan ini adalah menciptakan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di negara-negara mitra. Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dili dan KBRI Manila memegang peran sentral dalam mengimplementasikan strategi ini, yang kemudian dipaparkan secara detail dalam forum Webinar Series Atdikbud & Wadetap RI-UNESCO. Forum ini menjadi wadah penting untuk berbagi informasi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam memajukan kerja sama pendidikan dan budaya.

Di Timor-Leste, hubungan Indonesia dan Timor-Leste kini bergeser ke arah program-program konkret yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu inisiatif yang paling menonjol adalah pembukaan kelas khusus di Fakultas Kedokteran bagi mahasiswa Timor-Leste. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Timor-Leste di bidang kesehatan, yang merupakan sektor krusial bagi pembangunan negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan program Vocational Sister School, sebuah inisiatif yang dirancang untuk memperkuat sistem pendidikan kejuruan di Timor-Leste.

Program ini melibatkan kemitraan antara sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia dan Timor-Leste, yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Indonesia tetap menjadi tujuan utama bagi pelajar Timor-Leste yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Berbagai skema beasiswa, seperti Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Indonesian AID, dan bantuan langsung dari perguruan tinggi Indonesia, terus tersedia untuk mendukung pelajar Timor-Leste. Saat ini, tercatat sekitar 1.800 warga Timor-Leste sedang menempuh pendidikan di berbagai universitas di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Hal ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili, Tasrifin Tahara, menekankan pentingnya hubungan personal dalam keberhasilan kerja sama internasional. Ia berpendapat bahwa diplomasi informal, seperti pertemuan santai di meja makan, seringkali lebih efektif daripada pertemuan formal dalam membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan. Sementara itu, di Palau dan Kepulauan Marshall, KBRI Manila tengah melakukan pemetaan sistem pendidikan untuk mengidentifikasi peluang kerja sama baru.

Indonesia menawarkan program Indonesian AID Scholarship kepada generasi muda di kedua negara tersebut, dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka. Selain beasiswa, potensi kerja sama lainnya mencakup pertukaran budaya, beasiswa bagi mahasiswa Pasifik untuk belajar di universitas-universitas Indonesia, dan kolaborasi dalam pelestarian bahasa Austronesia. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas peran pendidikan sebagai instrumen diplomasi lunak di kawasan. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 59.000 pelajar Indonesia belajar di luar negeri.

Pada saat yang sama, Indonesia semakin aktif menjadi negara tujuan studi, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengirim pelajar ke luar negeri, tetapi juga menarik pelajar dari negara lain untuk belajar di Indonesia. Sinergi antara KBRI Dili dan KBRI Manila mencerminkan strategi terpadu Indonesia dalam memperkuat diplomasi pendidikan dan budaya di kawasan.

Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing KBRI, Indonesia dapat mencapai dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam memajukan kerja sama pendidikan dan riset dengan negara-negara sahabat. Diplomasi pendidikan ini bukan hanya tentang pertukaran pelajar dan beasiswa, tetapi juga tentang membangun jembatan pemahaman dan kepercayaan antarbudaya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diplomasi Pendidikan Beasiswa Kerjasama Internasional Timor-Leste Palau Kepulauan Marshall UNESCO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BMKG: Waspada Peningkatan Curah Hujan di Jawa dan Nusa TenggaraBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Jawa dan Nusa Tenggara akibat gangguan atmosfer. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

Read more »

Misi Garuda Muda di Jeddah: Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia 2026Timnas Indonesia U-17 bersiap memulai perjuangannya dalam ajang Piala Asia U 17 2026 yang akan diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, mulai pekan depan.

Read more »

Aldo Luncurkan Koleksi ButterLux untuk Gaya Gen ZAldo meluncurkan koleksi tas ButterLux di Asia Pasifik yang menawarkan kenyamanan dan gaya untuk Gen Z, menekankan ekspresi diri dan gaya hidup mindful.

Read more »

Karya Indonesia Tampil di Pameran Buku Internasional Top di MarokoDari negara-negara Asia Tenggara, hanya Indonesia yang berpartisipasi dalam ajang Pameran Buku Internasional di Rabat ini.

Read more »

Mengunjungi rumah sakit nomor satu di Asia TenggaraJika mendengar kata "rumah sakit", yang terlintas biasanya suasana tegang, lorong dingin, aroma antiseptik yang tajam, dan wajah-wajah cemas yang ...

Read more »

TVRI-RRI-ANTARA promosikan Piala Dunia melalui Fun Walk Bola GembiraTelevisi Republik Indonesia (TVRI) Nusa Tenggara Timur , berkolaborasi dengan Perum LKBN ANTARA Biro NTT, dan Radio Republik Indonesia (RRI) Kupang, ...

Read more »