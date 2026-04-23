Indonesia Peringkat Kedua Dunia dalam Ketahanan Energi Menurut Laporan JP Morgan

Laporan JP Morgan menempatkan Indonesia sebagai negara kedua paling tahan terhadap gejolak energi global, terutama minyak dan gas, berkat diversifikasi sumber energi domestik dan produksi batu bara yang besar.

Laporan terbaru dari JP Morgan yang berjudul Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026, yang dirilis pada bulan Maret 2026, menempatkan Indonesia sebagai negara kedua di dunia yang paling tahan terhadap gejolak energi , khususnya dalam sektor minyak dan gas.

Pencapaian ini menjadi catatan penting di tengah ketidakpastian energi global yang semakin meningkat. Laporan tersebut menganalisis 52 negara konsumen energi final terbesar di dunia, yang secara kolektif mewakili 82 persen dari total konsumsi energi global. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat perlindungan energi yang tinggi, hanya kalah dari Afrika Selatan. Ketahanan energi ini diukur menggunakan indikator yang disebut 'total insulation factor', yang mempertimbangkan kombinasi sumber energi domestik seperti gas alam, batu bara, energi terbarukan, dan bahkan energi nuklir.

Semakin beragam dan kuat sumber energi domestik suatu negara, semakin terlindungi negara tersebut dari fluktuasi harga dan pasokan energi global. Indonesia dinilai memiliki fondasi yang kuat dalam hal ini, terutama karena cadangan batu bara yang melimpah. Laporan JP Morgan secara spesifik menyoroti bahwa negara-negara seperti China, India, Indonesia, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina mendapatkan keuntungan signifikan dari produksi batu bara domestik mereka selama periode guncangan energi.

Indonesia, sebagai produsen dan eksportir batu bara termal terbesar di dunia, sangat diuntungkan oleh kapasitas produksi batu bara yang besar dan relatif stabil terhadap gejolak harga minyak global. Selain batu bara, Indonesia juga merupakan produsen gas alam yang penting, yang semakin memperkuat ketahanan energinya. Kontras yang mencolok terlihat pada negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda, yang justru paling rentan terhadap gejolak energi.

Kerentanan ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan mereka pada impor minyak dan gas, serta ketidakpastian dalam jalur distribusi energi global, seperti yang terjadi di Selat Hormuz. Situasi ini menegaskan kembali pentingnya diversifikasi energi sebagai strategi utama untuk menghadapi tekanan dan tantangan energi global. Diversifikasi tidak hanya berarti mengembangkan sumber energi domestik, tetapi juga mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Selain Indonesia, negara-negara seperti India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina juga menikmati keuntungan serupa dari struktur energi domestik mereka. Namun, beberapa negara lain mengadopsi strategi yang berbeda untuk meningkatkan ketahanan energi mereka. Prancis, Swedia, Swiss, dan Republik Ceko, misalnya, mengandalkan energi nuklir sebagai sumber energi yang stabil dan relatif independen dari pasar global. Sementara itu, negara-negara dengan proporsi energi terbarukan yang tinggi, seperti Brasil, Austria, dan Portugal, juga menunjukkan tingkat perlindungan yang baik terhadap gejolak energi.

Laporan JP Morgan menekankan bahwa penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan energi terbarukan merupakan langkah-langkah paling efektif untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas di masa depan. Investasi dalam teknologi energi bersih dan infrastruktur yang mendukung akan menjadi kunci untuk mencapai ketahanan energi jangka panjang dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong program-program untuk menjaga ekosistem hutan, sejalan dengan target Indonesia's Fulo Net Sink 2030, yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan energi





