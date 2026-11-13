Indonesia Percepat Turun emisi Metana Melalui Aksi Nyata di COP31 Antalya

Menteri LH Jumhur Hidayat umumkan strategi pengurangan emisi metana di sektor sampah, pertanian, dan energi sebagai wujud implementasi nyata dalam penanganan perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat resmi mengumumkan langkah konkret Indonesia dalam mengurangi emisi metana melalui aksi nyata, bukan sekadar komitmen, pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki. Pengumuman strategis ini disampaikan secara resmi oleh Menko Bidang Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat kepada publik global melalui platform diplomatik tingkat menteri yang berlangsung pada Rabu, 11 November 2026. Keputusan ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan iklim nasional yang kini berfokus pada implementasi terukur di tiga sektor strategis utama, yaitu persampahan, pertanian, dan energi fosil.

Target Turun Emisi dan Strategi Metana

Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri serta hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional menuju tahun 2030 melalui dokumen iklim nasional yang telah diperbarui. Strategi pengurangan emisi metana kini menjadi tulang punggung utama untuk memastikan pencapaian ambisius tersebut karena gas metana memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi dalam jangka pendek. Fokus lintas sektor ini mencakup penanganan sampah organik, pengelolaan lahan pertanian, serta perbaikan kebocoran pada infrastruktur energi fosil nasional yang telah lama menjadi penyumbang emisi signifikan.

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Implementasi di Sektor Persampahan dan Ekonomi Sirkular

Kementerian Lingkungan Hidup memimpin percepatan rencana operasional untuk segera menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka dan mencegah penumpukan limbah organik di berbagai tempat pemrosesan akhir di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat memastikan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terus digenjot untuk memfasilitasi program konversi sampah menjadi energi guna mendukung pertumbuhan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Di industri perkebunan, industri kelapa sawit nasional mulai mengonversi limbah cair menjadi biogas secara mandiri yang secara langsung mengurangi beban emisi dan meningkatkan efisiensi energi di kawasan perkebunan.

Revolusi Pertanian dan Deteksi Kebocoran Energi

Pada sektor pertanian, program prioritas difokuskan pada uji coba varietas padi beremisi rendah serta perluasan metode pengaturan irigasi bersistem dengan dukungan pendampingan teknis intensif bagi para petani lokal. Optimalisasi pengelolaan pakan dan kotoran ternak juga mulai diintegrasikan secara sistematis untuk menekan emisi sekaligus mendukung kesejahteraan peternak dalam jangka panjang. Sementara itu, operator minyak dan gas bumi nasional tengah menguji coba teknologi deteksi dan perbaikan kebocoran metana sebagai tindak lanjut langsung dari agenda Pekan Metana Asia Tenggara di Jakarta.

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Unit Khusus dan Pendanaan Proyek Iklim

Untuk memastikan orkestrasi kebijakan yang efektif, pemerintah resmi membentuk unit khusus penanganan polutan berumur pendek bernama Super Pollutant Unit Indonesia pada bulan Oktober 2026. Guna menjamin keberlanjutan pendanaan, Kementerian Lingkungan Hidup mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka akses perdagangan karbon bagi proyek-proyek mitigasi metana. Skema pendanaan inovatif ini juga diperkuat melalui instrumen sukuk hijau negara yang mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan menarik minat investor global.

Kolaborasi Global dan Kontribusi bagi Bumi

Menteri Jumhur Hidayat secara resmi mengundang lembaga keuangan global dan mitra industri untuk membangun kolaborasi strategis mulai dari mendanai fasilitas pengolahan sampah kota hingga bekerja sama dengan operator energi. Dukungan tersebut mencakup pendanaan fasilitas pengolahan sampah perkotaan, dukungan manajemen irigasi petani, serta kerjasama teknis untuk menekan kebocoran emisi pada instalasi energi fosil. Melalui aksi kolaboratif ini, Kementerian Lingkungan Hidup optimistis Indonesia dapat memberikan kontribusi terukur bagi keselamatan bumi dan ketahanan pangan global dalam menghadapi krisis iklim.