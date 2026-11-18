Indonesia membahas strategi FOLU Net Sink 2030 di COP31 Antalya dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan nasional dan aksi daerah untuk target 2030.

Indonesia secara aktif memperkuat implementasi strategi FOLU Net Sink 2030 melalui koordinasi kebijakan nasional, aksi konkret pemerintah daerah, serta dukungan pembiayaan dari mitra internasional. Langkah strategis ini menjadi sorotan utama dalam sesi dialog bertajuk "Delivering FOLU Net Sink 2030: Aligning National Targets, Subnational Action and Measurable Results" yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia.

Strategi Sinkronisasi di Paviliun Indonesia

Sesi diskusi internasional tersebut berlangsung pada Selasa, 17 November di Antalya, Türkiye, sebagai bagian dari Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 UNFCCC. Forum ini menghadirkan kolaborasi antara Operation Management Office Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan dan Norway's International Climate and Forest Initiative atau NICFI.

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Kerjasama antara kedua institusi tersebut menciptakan wadah evaluasi kemajuan nasional. Para pemangku kepentingan memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi pembelajaran praktis dan mengidentifikasi hambatan struktural dalam pelaksanaan program FOLU Net Sink 2030 di lapangan.

Komitmen NDC dan Rencana Operasional 2030

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menegaskan bahwa Indonesia telah menetapkan komitmen penurunan emisi yang kuat. Komitmen ini tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) yang menjadi payung hukum strategis.

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Haruni menjelaskan bahwa komitmen tingkat nasional tersebut diterjemahkan secara operasional ke dalam Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Mekanisme ini memastikan bahwa target makro dapat dijabarkan lebih lanjut melalui rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan prioritas pembangunan di tingkat subnasional.

Pendekatan Berbasis Data Spasial

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan di daerah, pemerintah pusat menerapkan pendekatan identifikasi lokasi intervensi yang berbasis data. Penentuan area prioritas didasarkan pada analisis spasial yang akurat untuk mengoptimalkan hasil konservasi dan rehabilitasi hutan.

Haruni Krisnawati menguraikan bahwa pemerintah memanfaatkan tiga instrumen peta kunci dalam perencanaan ini. Pertama adalah Peta Indeks Biofisik yang menilai kondisi ekosistem, kedua adalah Peta Optimalisasi Hutan untuk efisiensi lahan, dan ketiga adalah Peta Tipologi dan Kelembagaan yang mengatur tata kelola.

Tantangan Lokal dan Visi Tahun 2030

Staf Ahli Menteri Kehutanan Fahrizal mendorong para panelis untuk berbagi keberhasilan nyata sekaligus tantangan yang dihadapi di tingkat akar rumput. Tujuannya adalah memperkuat langkah kolektif dalam mengatasi kendala implementasi sebelum batas waktu 2030 tiba.

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Pendekatan berbasis data ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah mengidentifikasi kebutuhan spesifik terkait perlindungan hutan, rehabilitasi lahan kritis, restorasi ekosistem, serta pengelolaan hutan berkelanjutan. Hasil analisis tersebut memastikan bahwa setiap program pengelolaan hutan berjalan secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan aksi daerah diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang terukur terhadap penurunan emisi karbon. Indonesia terus berkomitmen untuk mencapai target net sink melalui efisiensi pengelolaan lahan dan peningkatan kualitas ekosistem hutan secara berkelanjutan.