Indonesia meraih peringkat kedua sebagai Muslim-Friendly Destination of The Year dalam ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) Awards 2026. Pemeringkatan GMTI menggunakan kerangka penilaian ACES (Access, Communication, Environment, dan Services) yang mencakup 17 indikator. Indonesia berhasil meraih peringkat kedua sebagai Muslim-Friendly Destination of The Year, meningkat dari posisi kelima pada tahun lalu.

Sekretaris Kementerian Pariwisata , Bayu Aji menerima penghargaan peringkat kedua untuk Indonesia sebagai Muslim-Friendly Destination of The Year dalam ajang Global Muslim Travel Index ( GMTI ) Awards 2026, di Balestier Ballroom, Aloft Singapore Novena, Kamis (18/6/2026).

Mewakili Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji mengatakan pencapaian ini menegaskan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah muslim yang kompetitif di dunia. Pada pemeringkatan tahun ini, Indonesia berhasil naik tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi kelima pada 2025. Indonesia meraih peringkat kedua sebagai Muslim-Friendly Destination of The Year dalam ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) Awards 2026.

Pemeringkatan GMTI menggunakan kerangka penilaian ACES (Access, Communication, Environment, dan Services) yang mencakup 17 indikator. Indonesia berhasil meraih peringkat kedua sebagai Muslim-Friendly Destination of The Year, meningkat dari posisi kelima pada tahun lalu. Pada aspek access, penilaian meliputi konektivitas, kemudahan persyaratan visa, serta infrastruktur transportasi. Pada aspek communication, penilaian mencakup kemampuan bahasa, promosi destinasi, serta tingkat kesadaran para pemangku kepentingan terhadap wisata ramah muslim.

Sementara itu, aspek environment menilai utilitas dasar, keamanan, keberlanjutan, serta faktor pendukung lainnya. Adapun pada aspek services, indikator yang dinilai meliputi ketersediaan tempat ibadah atau masjid, pilihan makanan halal, fasilitas ramah muslim di bandara, akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim, hingga pengalaman wisata dan atraksi berbasis warisan budaya Islam. Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh skor 79, menjadi capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam GMTI.

Peningkatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah Muslim yang semakin berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan Kementerian Pariwisata, antara lain penguatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil di desa wisata, pengembangan 15 destinasi pariwisata ramah muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 bekerja sama dengan Bank Indonesia, penguatan promosi destinasi melalui Indonesia.travel, penyusunan pedoman layanan dasar pariwisata ramah Muslim, serta penyusunan petunjuk teknis pengembangan destinasi pariwisata ramah Muslim.

Bayu Aji optimistis Indonesia mampu terus meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sehingga dapat kembali menempati posisi teratas pada pemeringkatan GMTI tahun mendatang. Regional Director of Southeast Asia HKTB, CJ Liew, mengatakan meningkatnya minat wisatawan dari Indonesia dan negara Asia Tenggara mendorong pihaknya untuk menghadirkan pengalaman wisata yang lebih beragam sekaligus ramah bagi wisatawan Muslim.

Hong Kong Tourism Board (HKTB) terus memperkuat pengembangan wisata halal guna menarik lebih banyak wisatawan Muslim, termasuk dari Indonesia yang menjadi salah satu pasar utama pariwisata Hong Kong di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mampu terus meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sehingga dapat kembali menempati posisi teratas pada pemeringkatan GMTI tahun mendatang.

Prestasi ini menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan destinasi yang nyaman, inklusif, dan berkualitas bagi wisatawan Muslim dari berbagai negara, sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di pasar global





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