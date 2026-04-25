Indonesia Mendesak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit Perdamaian di Lebanon

Pemerintah Indonesia kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh atas gugurnya Praka Rico Pramudia, anggota UNIFIL, dan mengecam keras serangan Israel yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Indonesia telah kehilangan empat prajurit TNI dalam sebulan terakhir di Lebanon.

Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan desakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) untuk segera melakukan investigasi yang komprehensif dan mendalam terkait gugurnya Prajurit Kepala (Praka) Rico Pramudia, seorang anggota Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon / UNIFIL ).

Praka Rico menghembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan luka-luka serius yang dideritanya akibat insiden yang terjadi pada akhir Maret 2026. Kabar duka ini menambah daftar panjang prajurit Indonesia yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian di wilayah konflik tersebut. Pemerintah Indonesia menyampaikan penghormatan tertinggi kepada Praka Rico atas pengabdian dan pengorbanannya dalam menjaga perdamaian dunia.

Saat ini, pemerintah tengah berkoordinasi secara intensif dengan UNIFIL untuk memastikan proses repatriasi jenazah almarhum dilakukan dengan segera, khidmat, dan penuh penghormatan sesuai dengan protokol yang berlaku. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela dalam keterangannya menyampaikan bahwa seluruh upaya medis telah diupayakan secara maksimal untuk menyelamatkan nyawa Praka Rico, namun kondisi luka yang dialami sangat parah sehingga tidak dapat diatasi. Indonesia kembali mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Israel yang mengakibatkan gugurnya Praka Rico.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan seluruh personel penjaga perdamaian PBB merupakan prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan. Serangan terhadap personel penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia menuntut agar PBB mengambil tindakan tegas dan melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik insiden ini serta memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Investigasi ini harus dilakukan secara independen dan melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk memastikan keadilan ditegakkan. Lebih lanjut, Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian di Lebanon dan memastikan bahwa personel penjaga perdamaian dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa rasa takut. Kehilangan Praka Rico menambah daftar panjang prajurit Indonesia yang telah gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian di bawah bendera PBB. Dalam sebulan terakhir, Indonesia telah kehilangan empat prajurit TNI yang bertugas bersama UNIFIL.

Sebelumnya, Praka Farizal Rhomadhond gugur akibat serangan artileri pada 29 Maret 2026, insiden yang sama yang menyebabkan Praka Rico terluka parah. Kemudian, pada 30 Maret, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan juga gugur saat konvoi pasukan yang mereka kawal diserang. Selain Praka Rico, serangan pada 29-30 Maret dan 3 April juga menyebabkan tujuh tentara TNI lainnya mengalami luka-luka. Situasi keamanan yang semakin memburuk di Lebanon tidak hanya berdampak pada personel Indonesia.

Prancis juga mengalami kerugian dengan kehilangan dua tentaranya yang bertugas bersama UNIFIL dalam serangan yang terjadi pada 18 April. Eskalasi ketegangan ini menggarisbawahi pentingnya upaya diplomasi dan dialog untuk mencapai solusi damai yang berkelanjutan di Lebanon. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Lebanon dengan seksama dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada UNIFIL dalam menjalankan mandatnya.

Indonesia juga akan terus berkoordinasi dengan negara-negara lain yang terlibat dalam misi perdamaian di Lebanon untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi. Kehilangan para prajurit ini merupakan pukulan berat bagi bangsa Indonesia, namun semangat pengabdian dan pengorbanan mereka akan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga perdamaian dunia.

Pemerintah Indonesia berharap agar PBB dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan dan memastikan bahwa personel penjaga perdamaian dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif. Pemerintah juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan kepada keluarga prajurit yang gugur dan terluka. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya perdamaian dan stabilitas di dunia, serta perlunya kerja sama internasional untuk mengatasi konflik dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.

Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung upaya-upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik secara damai





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UNIFIL Lebanon PBB Indonesia Prajurit TNI Israel Keamanan Perdamaian

United States Latest News, United States Headlines

