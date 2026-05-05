Indonesia Menang 1-0 Atas China di Piala Asia U17 2026

Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas China dalam laga perdana Grup B Piala Asia U17 2026 berkat gol dari Keanu Sanjaya. Kemenangan ini membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak perempat final dan Piala Dunia U17 2026.

Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan penting dalam laga perdana Grup B Piala Asia U17 2026 dengan mengalahkan China 1-0 di King Abdullah Sport City Pitch A pada Selasa.

Gol semata wayang dicetak oleh Keanu Sanjaya di menit-menit akhir pertandingan, membawa Indonesia mengumpulkan tiga poin berharga. Pertandingan ini memperlihatkan soliditas pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Mathew Baker, serta penampilan gemilang dari kiper Mike Rajasa yang berhasil menggagalkan sejumlah peluang berbahaya dari tim lawan. Meskipun menghadapi kesulitan di awal pertandingan, Garuda Muda mampu meningkatkan performa mereka di 15 menit terakhir babak pertama dan terus mempertahankan momentum tersebut di babak kedua.

Indonesia menerapkan formasi 5-4-1 saat bertahan dan 3-4-3 saat menyerang, menunjukkan fleksibilitas taktis yang baik. Peluang emas sempat tercipta melalui aksi Chico Jericho di babak pertama, namun sayang gagal dimanfaatkan. Di babak kedua, gol yang dicetak oleh Farik Rizqi melalui lemparan jauh harus dianulir wasit karena pelanggaran handball. Upaya keras terus dilakukan, dan akhirnya Keanu Sanjaya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-87 dengan tendangan mendatar yang tak mampu dihalau oleh kiper China, Ziniu.

Kemenangan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk melaju ke babak perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua di Grup B dengan tiga poin, hanya kalah selisih gol dari Jepang yang juga meraih kemenangan atas Qatar. Pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi Qatar pada Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB, sementara Jepang akan melawan China pada waktu yang sama.

Pertandingan ini menjadi bukti kerja keras dan dedikasi seluruh pemain dan tim pelatih dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi bergengsi ini. Soliditas pertahanan, penampilan gemilang kiper, dan kemampuan mencetak gol di saat-saat krusial menjadi kunci kemenangan Indonesia dalam laga perdana ini. Kemenangan ini diharapkan dapat menjadi modal penting bagi Indonesia untuk meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan berikutnya dan mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia U17 2026.

Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat diharapkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada timnas U17 dalam setiap pertandingan. Keberhasilan ini juga menjadi langkah positif dalam pengembangan sepak bola usia muda di Indonesia, menunjukkan bahwa bibit-bibit pemain berbakat terus bermunculan dan mampu bersaing di level internasional. Dengan kerja keras dan persiapan yang matang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan sepak bola yang diperhitungkan di masa depan.

Pertandingan melawan China ini menjadi pelajaran berharga bagi timnas U17 untuk terus meningkatkan performa dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada. Kekompakan tim, disiplin taktik, dan semangat juang yang tinggi akan menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan di Piala Asia U17 2026 dan Piala Dunia U17 2026





