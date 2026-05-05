Indonesia Masuk Fase Populasi Menua, Proporsi Lansia Capai 11,97 Persen

BPS melaporkan Indonesia memasuki fase aging population dengan proporsi penduduk lanjut usia mencapai 11,97 persen. Angka kelahiran total turun menjadi 2,13, mendekati tingkat kelahiran pengganti populasi.

Indonesia kini menghadapi tantangan demografis yang signifikan dengan masuknya ke dalam fase populasi menua . Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia telah mencapai 11,97 persen.

Angka ini menandai perubahan mendasar dalam struktur kependudukan nasional, di mana jumlah penduduk usia lanjut terus meningkat sementara angka kelahiran mengalami penurunan. Data yang diperoleh dari Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025 menunjukkan bahwa total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total Indonesia telah turun menjadi 2,13, sebuah angka yang mendekati tingkat kelahiran pengganti populasi atau replacement level. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan informasi ini di Kantor BPS RI pada hari Selasa, 5 Mei 2026.

Penurunan angka kelahiran dan peningkatan proporsi lansia ini memerlukan perhatian serius dan perencanaan strategis dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Kondisi ini bukan hanya sekadar perubahan angka statistik, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Perubahan demografis ini menuntut adaptasi dalam kebijakan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Pemerintah perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat populasi yang menua, seperti peningkatan beban biaya kesehatan, penurunan angka partisipasi kerja, dan kebutuhan akan layanan sosial yang lebih komprehensif bagi lansia. Selain itu, pemerintah juga perlu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan pengendalian kelahiran, serta memberikan dukungan yang memadai bagi keluarga yang ingin memiliki anak. Meskipun menghadapi tantangan populasi menua, Indonesia masih memiliki potensi yang besar pada kelompok usia produktif.

BPS mencatat bahwa lebih dari separuh penduduk nasional, tepatnya 68,98 persen, berasal dari Generasi X, Milenial, dan Generasi Z. Kelompok usia ini merupakan sumber utama tenaga kerja produktif dan memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa komposisi usia produktif ini akan bergeser seiring waktu, seiring dengan bertambahnya usia Generasi X, Milenial, dan Generasi Z. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru akan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan populasi menua. Selain itu, penting untuk mendorong inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Pemerintah juga perlu memperhatikan disparitas antarwilayah dalam hal angka kelahiran dan struktur usia.

Sejumlah daerah dengan angka kelahiran lebih rendah berpotensi lebih cepat memasuki fase penduduk menua dibandingkan dengan wilayah yang memiliki tingkat fertilitas tinggi. Pertumbuhan penduduk Indonesia juga menunjukkan tren perlambatan, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,08 persen dalam lima tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan penduduk ini merupakan konsekuensi dari penurunan angka kelahiran dan peningkatan angka harapan hidup.

Meskipun perlambatan pertumbuhan penduduk dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri, seperti penurunan jumlah tenaga kerja dan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, seperti meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi dan teknologi, serta menarik investasi asing. Perubahan struktur usia ini menjadi sinyal penting bagi perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah perlu mengintegrasikan pertimbangan demografis ke dalam semua aspek perencanaan pembangunan, mulai dari perencanaan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perencanaan infrastruktur dan tata ruang. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang efektif, Indonesia dapat menghadapi tantangan populasi menua dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan terpadu





