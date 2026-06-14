Indonesia Manfaatkan BRICS untuk Percepat Modernisasi Pertanian

Indonesia memanfaatkan kerja sama BRICS untuk mempercepat modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas guna mendukung swasembada pangan nasional, sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026.

Indonesia secara strategis memanfaatkan keanggotaannya dalam BRICS untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, yang memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 di Indore, India, pada 12-13 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong kerja sama di bidang sistem perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital untuk mendukung transformasi pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Ali Jamil menekankan bahwa kerja sama ini membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan.

Pertemuan yang mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability menghasilkan Deklarasi Bersama yang menegaskan komitmen negara-negara BRICS dalam memperkuat ketahanan pangan global, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, perempuan, dan generasi muda, serta memperluas kerja sama di bidang inovasi, teknologi, perdagangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Indonesia menyambut baik deklarasi ini dan melihatnya sebagai platform penting untuk memperkuat sistem pertanian dan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga menekankan peran vital petani dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sistem pangan. Hasil pertemuan membuka peluang luas bagi Indonesia, antara lain melalui BRICS Agricultural Research Platform (BARP) untuk riset dan alih teknologi, serta BRICS AGRIN untuk kolaborasi benih dan sarana produksi. Kerja sama juga mencakup pertanian digital, kecerdasan buatan, pemantauan satelit, dan penyuluhan digital. Di bidang peternakan dan perikanan, terdapat peluang pengembangan teknologi pakan, kesehatan hewan, dan rantai dingin untuk mengurangi kehilangan pangan.

BRICS juga mendorong kerja sama keamanan pangan, standar sanitari dan fitosanitari (SPS), serta sertifikasi digital yang dapat meningkatkan akses pasar produk Indonesia. Selain itu, deklarasi membuka potensi pembiayaan melalui New Development Bank (NDB) untuk investasi pertanian berkelanjutan. Dalam pertemuan bilateral dengan Afrika Selatan dan India, Indonesia membahas peningkatan standar mutu pangan, akses pasar komoditas, percepatan MoU kerja sama pertanian, serta penyediaan benih gandum dan bawang putih dari India.

Kolaborasi pertanian digital dan hilirisasi gambir juga dijajaki untuk meningkatkan kapasitas petani Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia optimistis dapat memperkuat ketahanan pangan dan posisi di pasar global melalui BRICS





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BRICS Pertanian Modernisasi Ketahanan Pangan Indonesia

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