Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan tiga proyek karbon biru strategis di COP31 Antalya. Proyek ini melibatkan Kalimantan Utara, Jawa, dan Belitung dengan pendanaan dari Bank Dunia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan meluncurkan tiga proyek karbon biru strategis di sela-sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-31 yang sedang berlangsung di Antalya, Turki, pada hari Selasa, 17 November. Peluncuran ini menandai komitmen kuat negara dalam mengembangkan ekonomi berbasis konservasi ekosistem pesisir dan mangrove sebagai instrumen kunci dalam strategi penurunan emisi gas rumah kaca global.

Detail Proyek dan Dana Karbon Biru

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menjelaskan bahwa ketiga proyek karbon biru tersebut tersebar di tiga lokasi berbeda yang memiliki potensi ekologis tinggi. Proyek pertama berlokasi di Kalimantan Utara, yang dananya berasal dari mekanisme M4CR dengan pendonor utama dari Denmark dan dukungan finansial dari Bank Dunia. Besaran dana yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai sekitar 4 juta dolar AS.

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Proyek di Kalimantan Utara ini merupakan bagian dari program Mangrove untuk Ketahanan Pesisir atau M4CR yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Luas lahan yang mencakup proyek ini sangat masif, mencapai 43 ribu hektare. Potensi penyerapan karbonnya juga sangat signifikan, dengan estimasi jumlah penyerakan mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida. Seluruh proses verifikasi dan pencatatan karbon untuk proyek ini mengikuti standar ketat dari skema Verra.

Sementara itu, dua proyek lainnya dikelola secara langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lokasi kedua proyek ini berada di kawasan Pantai Utara Jawa dengan total luas sekitar 81 ribu hektare dan di Belitung Timur seluas 14 ribu hektare. Keunikan proyek di Belitung Timur terletak pada diversifikasi ekosistem yang dilindungi, yaitu tidak hanya fokus pada hutan mangrove tetapi juga padang lamun, menjadikannya sebagai sampel integrasi ekosistem yang sangat baik untuk studi kasus pesisir.

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Manfaat Sosial dan Dasar Hukum Perdagangan

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, menekankan bahwa proyek M4CR di Kalimantan Utara telah dimulai sekitar 3,5 tahun lalu dan saat ini berada dalam tahap proses masuk ke dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Fokus utama program ini bukan hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan konservasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar area proyek.

Untuk memastikan kesejahteraan warga lokal, sekitar 50 persen dari nilai ekonomi yang dihasilkan dari penjualan kredit karbon biru akan dikembalikan kepada masyarakat setempat. Langkah ini dirancang agar adanya insentif ekonomi langsung yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove. Hal ini sejalan dengan strategi jangka panjang untuk mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan pengurangan kemiskinan di wilayah pesisir.

Kerangka Regulasi dan Dampak Jangka Panjang

Sebagai landasan hukum bagi perdagangan karbon biru di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah resmi meluncurkan Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Peraturan ini menjadi payung hukum utama yang mengatur tata kelola dan perdagangan aset karbon berbasis ekosistem laut, memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi karbon berjalan transparan dan terstandarisasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan nilai ekonomi karbon adalah untuk mengembalikan fungsi ekosistem lingkungan yang rusak. Insentif finansial dari nilai karbon ini diharapkan dapat menjadi motivasi kuat bagi para pemangku kepentingan untuk terus melakukan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, upaya pemulihan ekosistem pesisir akan menjadi solusi berkelanjutan yang efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim.