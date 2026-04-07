Indonesia Lolos ke Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026: Guntur Ariwibowo Bawa Garuda Unggul Atas Malaysia

Timnas Futsal Indonesia memastikan tempat di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia akan berduel dengan Australia untuk memperebutkan posisi puncak klasemen grup. Vietnam dan Thailand juga menunjukkan dominasi di grup A, dengan Vietnam mengamankan tempat di semifinal.

Aksi gemilang Andarias Kareth mewarnai pertandingan sengit antara Timnas Futsal Indonesia melawan Malaysia dalam lanjutan matchday 2 ASEAN Futsal Championship 2026 yang digelar di GOR Nonthaburi, Thailand , pada Selasa (7/4/2026) sore WIB. Pertandingan ini menjadi kunci bagi kedua tim dalam upaya mereka mengamankan tempat di babak semifinal.

Kemenangan tipis 1-0 atas Malaysia, yang dicetak oleh Guntur Ariwibowo, memastikan langkah Garuda, julukan Timnas Futsal Indonesia, menuju babak selanjutnya. Kemenangan ini juga menandai pentingnya pertandingan terakhir melawan Australia, yang akan menentukan posisi puncak klasemen Grup B dan calon lawan di semifinal. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, mengingat Australia juga memiliki kekuatan yang solid dan berambisi untuk menjadi juara grup.\Selain pertandingan seru antara Indonesia dan Malaysia, matchday kedua ASEAN Futsal Championship 2026 juga menyajikan aksi menarik dari grup lainnya. Vietnam dan Thailand, dua tim yang difavoritkan sebagai juara, kembali menunjukkan dominasi mereka. Vietnam berhasil mengamankan tempat di semifinal setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor meyakinkan 7-1. Hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen Grup A dengan koleksi 6 poin, sama dengan Thailand yang berada di peringkat kedua. Perbedaan selisih gol menjadi penentu posisi, di mana Vietnam unggul dengan +10, sementara Thailand memiliki +5. Pertandingan terakhir antara Thailand dan Vietnam akan menjadi penentu puncak klasemen Grup A dan penentu calon lawan di semifinal, yang akan menjadi laga krusial bagi kedua tim. Hasil pertandingan ini akan sangat menentukan peta persaingan menuju gelar juara ASEAN Futsal Championship 2026.\Performa impresif dari beberapa pemain menjadi sorotan dalam matchday kedua ini. Muhammad Sanjaya mencatatkan hattrick saat Indonesia membantai Brunei dengan skor telak 7-0. Sementara itu, Andarias Kareth juga tampil gemilang dengan mencetak dua gol penting dalam pertandingan melawan Brunei. Di sisi lain, Vietnam menunjukkan kekuatan serangan yang mematikan dengan mencetak banyak gol ke gawang Timor Leste. Pertandingan lainnya juga menyajikan drama dan kejutan, termasuk kemenangan telak Australia atas Brunei dengan skor 13-1. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa persaingan di ASEAN Futsal Championship 2026 sangat ketat dan tidak mudah diprediksi. Setiap tim memiliki potensi untuk meraih kemenangan, dan setiap pertandingan akan menjadi laga yang penuh dengan strategi dan semangat juang. Dukungan dari para suporter juga akan menjadi faktor penting dalam memompa semangat para pemain di lapangan. Pertandingan terakhir di fase grup akan menjadi penentu tim-tim yang berhak melaju ke babak semifinal, dan semua mata akan tertuju pada GOR Nonthaburi untuk menyaksikan perjuangan para pemain futsal terbaik di kawasan ASEAN





