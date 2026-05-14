Indonesia Lariskan Dua Wakil di Thailand Open 2026, Tapi Ubed dan Pasangan Ulangi, Enam Berguguran

Indonesia kehilangan sebagian besar wakilnya di Thailand Open 2026. Enam berguguran, tersisa dua yang mampu melangkah ke perempat final. Terasa miris lantaran hanya dua wakil yang mampu melanjutkan perjalanan ke perempat final Thailand Open 2026.

Ubed, sapaan akrabnya, tampil jauh di bawah standar dan kalah telak dari wakil Korea Selatan, Jeon Hyeok-jin, dua gim langsung dengan skor 13-21, 5-21.

"Permainannya sangat di luar dugaan karena sedari awal sepertinya saya sudah siap, tapi di lapangan nggak bisa sesuai dengan ekspektasi saya," ujar Ubed. "Saya harus lebih banyak belajar lagi dan pastinya saya tidak puas dengan penampian hari ini," katanya dalam keterangan tertulis PBSI. Pasangan yang berstatus unggulan keempat itu malah menyerah dua gim langsung dari ganda campuran lapis kesekian China, Zhu Yi Jun/Li Qian (18-21, 21-23).

Adapun dua wakil Indonesia tersisa di Thailand Open 2026 yaitu ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine dan ganda putra Ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, bertanding di Thailand Open 2026. Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine tampil meyakinkan saat mengandaskan wakil China, Luo Yi/Wang Ting Ge.

"Rasanya pasti senang bisa ke perempat final Super 500 untuk pertama kalinya. Kami harus meningkatkan fokus di pertandingan selanjutnya," ujar Hira, sapaan akrab Isyana. Sementara itu, Leo/Daniel masih belum terbendung melibas lawannya di Thailand Open 2026. Chemistry pasangan rujuk ini sangat kuat, sehingga menang relatif mudah





