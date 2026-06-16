Indonesia Kucut Media Sosial untuk Anak di Bawah Usia 16 Tahun, Sikut Kebijakan Serupa di Dunia

Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana melarang akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, mengikuti langkah Australia, Inggris, Austria, dan Kanada. Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari risiko perundungan siber, kecanduan, dan gangguan kesehatan mental.

Indonesia telah memulai langkah tegas dalam pembatasan akses media sosial bagi anak dan remaja. Pada awal Maret 2026, pemerintah mengumumkan rencana pelarangan penggunaan berbagai platform media sosial dan layanan online bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Langkah ini menempatkan Indonesia bersama dengan sejumlah negara lain yang berupaya mengurangi risiko perundungan siber, kecanduan digital, gangguan kesehatan mental, serta paparan predator online melalui pengaturan ketat media sosial. Kebijakan Indonesia mencakup platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Tujuan utama adalah meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Australia menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada Desember 2025.

Larangan tersebut mencakup Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch, dan Kick. Bagi perusahaan yang gagal mencegah akses anak-anak, sanksi berupa denda hingga AUD 49,5 juta dapat diterapkan. Perdana Menteri Keir Starmer pada 15 Juni 2026 mengumumkan rencana serupa bagi Inggris, yang akan melarang TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, dan X bagi anak di bawah 16 tahun, dengan tujuan berlaku pada musim semi 2027.

Austria berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak hingga usia 14 tahun, dengan rancangan undang-undang yang dijadwalkan rampung pada pertengahan 2026. Sementara itu, Kanada telah mengajukan RUU keamanan digital yang melarang media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, namun memberikan opsi pengecualian bagi platform yang dapat membuktikan拥有 perlindungan yang memadai bagi pengguna muda. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan tren global dalam menanggapi kekhawatiran akan dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan keselamatan anak.

Perundungan siber, eksposur konten tidak pantas, dan kecanduan menjadi prioritas utama yang ingin diatasi oleh pemerintah. Di Indonesia, implementasi kebijakan akan membutuhkan kerja sama μεitia platform digital serta penegakan yang efektif. Tantangan utama meliputi identifikasi usia pengguna, pengawasan konten, serta penanganan pelanggaran. Di sisi lain, perlindungan anak di ruang digital juga melibatkan peran orang tua dan pendidikan digital di keluarga.

Denganлова беруImplemented dengan baik, kebijakan pembatasan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman bagi generasi muda





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