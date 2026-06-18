Indonesia Klaim Capai Swasembada Delapan Komoditas Pangan, Harga Masih Tinggi

Pemerintah Indonesia menegaskan telah mencapai swasembada pangan untuk delapan komoditas berdasarkan data Bapanas 2026, meskipun harga retail beberapa barang essentials seperti beras, cabai rawit, dan bawang merah masih tinggi di pasar.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tercapainya swasembada delapan komoditas pangan utama berdasarkan data neraca komoditas 2026, meski harga beberapa barang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025 mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada beras setelah produksi nasional 2025 mencapai 34,71 juta ton, melampaui konsumsi 31,19 juta ton dengan surplus 3,52 juta ton.

Pada Juni 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan dari 11 komoditas pangan yang dikendalikan, delamnya swasembada: beras, cabai besar, cabai rawit, jagung pakan, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan gula konsumsi. Tiga komoditas lain-bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau-masih impor total 3,64 juta ton, namun karena proporsi impor terhadap produksi total 11 komoditas hanya 4,9 persen,Indonesia dianggap swasembada menurut definisi FAO di mana batas threshold adalah 90 persen produksi dalam negeri.

Definisi akademik lain mengukur nisbah swasembada pangan (SSR) , di mana produksi per kapita minimal 2.500 kilokalori per hari. Data Bapanas Juni 2026 menunjukkan defisit produksi-konsumsi untuk kedelai (2,49 juta ton), bawang putih (694.770 ton), dan daging sapi (183.379 ton) sehingga proyeksi impor 2026 adalah 2,64 juta ton kedelai, 679.895 ton bawang putih, dan 321.660 ton daging sapi. Namun data juga mencatat impor beras non-konsumsi sebesar 41.144 ton, jagung pangan 300.118 ton, dan bawang merah 4.003 ton.

Sementara itu, gula konsumsi diproyekskan surplus 207.477 ton pada 2026 dengan produksi 3,04 juta ton vs kebutuhan 2,84 juta ton. Meski klaim swasembada, harga beras, cabai rawit, dan bawang merah tetap tinggi pada pekan kedua Juni 2026 di banyak daerah, mengindikasikan tekanan pasar yang masih signifikan meskipun neraca produksi konsumsi secara nasional Tositive





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