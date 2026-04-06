Indonesia Kirim 6 Wakil di Hari Pertama Badminton Asia Championships 2026

Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (BAC) 2026 dimulai dengan enam wakil Indonesia yang siap bertanding. Moh. Zaki Ubaidillah dan Thalita Ramadhani Wiryawan akan berjuang dari babak kualifikasi, sementara sektor ganda campuran juga turut ambil bagian. Jadwal pertandingan telah dirilis, dengan harapan besar prestasi membanggakan bagi Indonesia.

Kejuaraan Bulu Tangkis Asia ( Badminton Asia Championships /BAC) 2026 yang sangat dinantikan akhirnya dimulai hari ini, Selasa (7/4/2026), dengan jadwal pertandingan yang padat sejak pukul 08.00 WIB. Ajang bergengsi ini menjadi panggung bagi para pe bulu tangkis terbaik Asia untuk unjuk kemampuan dan meraih gelar juara. Sebanyak enam wakil Indonesia telah siap bertanding di hari pertama, siap berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di kancah bulu tangkis internasional.

Sorotan utama tertuju pada penampilan dua pebulu tangkis muda berbakat yang akan memulai perjuangan mereka dari babak kualifikasi, yaitu Moh. Zaki Ubaidillah di sektor tunggal putra dan Thalita Ramadhani Wiryawan di sektor tunggal putri. Keduanya diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil positif untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kehadiran wakil-wakil Indonesia ini memberikan semangat tersendiri bagi para pecinta bulu tangkis di tanah air, yang selalu menantikan prestasi gemilang dari para atlet kebanggaan mereka.\Moh. Zaki Ubaidillah, yang sebelumnya telah menunjukkan performa menjanjikan di Thailand Masters 2026, akan menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi. Ia akan berhadapan dengan dua lawan tangguh, Dmitriy Panarin dari Kazakhstan dan Bharath Latheesh dari Uni Emirat Arab (UEA). Pertandingan Zaki dipastikan akan menjadi tontonan menarik bagi para penggemar bulu tangkis, karena ia dikenal memiliki teknik permainan yang agresif dan pantang menyerah. Sementara itu, Thalita Ramadhani Wiryawan juga tidak kalah pentingnya. Ia akan berjuang keras menghadapi Pui Chi Wa dari Makau dan Lo Sin Yan Happy dari Hong Kong. Pertandingan di sektor tunggal putri ini juga diharapkan dapat menyajikan persaingan yang sengit dan menghibur para penonton. Selain penampilan individu, sektor ganda campuran juga menjadi harapan bagi Indonesia. Empat pasangan ganda campuran Indonesia akan turut serta dalam kompetisi ini, yaitu Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. Mereka akan menghadapi lawan-lawan yang kuat dari berbagai negara Asia, termasuk Thailand dan Jepang. Dukungan penuh dari para penggemar diharapkan dapat memompa semangat para atlet Indonesia untuk meraih hasil terbaik.\Jadwal pertandingan hari pertama BAC 2026 telah dirilis, dengan detail yang sangat rinci. Thalita Ramadhani Wiryawan akan memulai perjuangannya di Lapangan 3, menghadapi Pui Chi Wa dari Makau. Moh. Zaki Ubaidillah akan bertanding di Lapangan 1, dengan dua pertandingan kualifikasi yang harus ia lalui. Pertandingan pertamanya adalah melawan Dmitriy Panarin, dan dilanjutkan dengan melawan Bharath Latheesh. Sektor ganda campuran juga akan menampilkan pertandingan-pertandingan menarik. Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti akan menghadapi pasangan Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran. Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah akan berhadapan dengan pasangan Jepang, Akira Koga/Natsu Saito. Sementara itu, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil akan melawan pasangan Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan. Persiapan matang dari para atlet, didukung dengan strategi yang tepat dan semangat juang yang tinggi, diharapkan dapat membawa Indonesia meraih prestasi membanggakan di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2026. Pertandingan ini juga menjadi ajang evaluasi bagi para atlet dalam mempersiapkan diri menuju turnamen-turnamen internasional lainnya. Para penggemar bulu tangkis di Indonesia tentu akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan penuh kepada para atlet kebanggaan mereka





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Kirim 17 Wakil ke Kejuaraan Asia 2026: Skenario Medali dan Persiapan PemainSebanyak 17 wakil Indonesia akan berpartisipasi dalam Kejuaraan Asia 2026 (BAC) di Ningbo, China. Artikel ini membahas persiapan, peluang, dan skenario medali bagi para pemain Indonesia, termasuk perjalanan Mohammad Zaki Ubaidillah dan Alwi Farhan.

Read more »

Ganda Putra Indonesia Bersiap Rebut Gelar di Kejuaraan Asia 2026Tim ganda putra Indonesia mengirimkan 17 wakil ke Kejuaraan Asia 2026, dengan fokus mengembalikan tradisi juara. Fajar Alfian dan rekan-rekannya berambisi meraih gelar setelah beberapa edisi mengalami paceklik. Leo/Daniel kembali dipasangkan untuk mengejar Olimpiade.

Read more »

Jadwal Siaran Langsung Kejuaraan Asia 2026, Tayang di TVRI SportKejuaraan Asia 2026 atau Badminton Asia Championship (BAC) bisa disaksikan secara langsung di TVRI Sport.

Read more »

Indonesia Siap Tempur di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2026Tim bulu tangkis Indonesia bersiap menghadapi Badminton Asia Championships 2026 di Ningbo, China. Turnamen ini akan menjadi panggung bagi debutan seperti Thalita Ramadhani Wiryawan dan ganda putra Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan, serta menampilkan pemain berpengalaman dan andalan dari berbagai sektor.

Read more »

Daftar pemain tim bulu tangkis Indonesia untuk Kejuaraan Asia 2026Tim bulu tangkis Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (Badminton Asia Championships) 2026 yang berlangsung 7-12 April di ...

Read more »

Daftar Wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2026, Ada Dua DebutanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »