Indonesia Kirim 13 Atlet Panjat Tebing ke World Climbing Series di China

Atlet panjat tebing putri Indonesia Rajiah Sallsabillah turun menggunakan tali usai bertanding dengan atlet Spanyol Romaro Perez saat mengikuti kualifikasi nomor speed putri Olimpiade Paris 2024 di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Prancis, Senin (5/8/2024).

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz. Indonesia mengirim 13 atlet panjat tebing ke World Climbing Series di Wujiang, China, pada 8–10 Mei 2026. Keikutsertaan ini bertujuan menguji kesiapan teknik serta mental para atlet sebelum menghadapi kompetisi Asian Games 2026. Keikutsertaan tim Indonesia pada seri pembuka musim ini menjadi langkah strategis untuk menguji kesiapan teknik dan mental jelang Asian Games 2026.

Kontingen Merah Putih yang berangkat pada Selasa (5/5) akan turun di dua nomor utama, yakni speed dan lead, menghadapi persaingan ketat dari atlet dunia. Pelatih speed, Galar Pandu Asmoro, menegaskan target utama tim adalah tampil maksimal tanpa kesalahan, bukan sekadar mengejar rekor. Tujuan kami adalah atlet bisa memanjat maksimal tanpa melakukan kesalahan, ujar Galar sebelum keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta.

Ia mengakui persaingan nomor speed putra akan semakin sengit setelah atlet tuan rumah, Zhao Yicheng, memecahkan rekor dunia dengan waktu 4,586 detik. Di nomor lead, pelatih Amri menilai ajang ini penting untuk mengukur hasil latihan sekaligus ketahanan mental atlet. Daftar 13 Atlet Indonesia Ajang World Climbing Series yang digelar International Federation of Sport Climbing (IFSC) ini juga menjadi kesempatan mengumpulkan poin ranking dunia.

