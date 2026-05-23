Indonesia Ketagihan Impian 'Pulau Natal' Raih Kekayaan Alam Tinggi Australia

Cetakan hitam Indonesia bisa hilang jika Belanda sejak awal mengklaim dan mengelola Pulau Natal secara serius. Kini, Indonesia berpotensi kehilangan tambahan wilayah sekaligus sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi.

Indonesia saat ini mewarisi sebagian besar wilayah bekas jajahan Belanda, kecuali Pulau Natal (Christmas Island), yang kini berada di bawah kedaulatan Australia. Pulau Natal dikenal menyimpan kekayaan fosfat bernilai tinggi, yang pertama kali ditemukan oleh pelaut Belanda pada 1618.

Belanda sebelumnya dinilai tidak memiliki minat serius untuk mengembangkan atau menguasai wilayah tersebut. Pada abad ke-19, dua tokoh Inggris menemukan cadangan fosfat di Pulau Natal, menjadikannya properti bernilai tinggi bagi Inggris. Belanda yang mengabaikan Pulau Natal kehilangan kesempatan memperoleh sumber daya bernilai tinggi. Kini, pulau yang sangat dekat dengan Indonesia menjadi wilayah Australia





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jelajah Ke Masa Lalu Pulau Kekayaan Alam Kolonisasi Pencemaran Kekayaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hashim: RI Negara Aman, Investor Akan Dilindungi PemerintahPemerintah Indonesia menjamin perlindungan bagi seluruh investor global yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Read more »

Potret Kebakaran Hebat Hanguskan Sepertiga Pulau Santa Rosa CaliforniaKebakaran hutan berskala besar telah menghanguskan hampir sepertiga wilayah Pulau Santa Rosa di Taman Nasional Channel Islands, California, Kamis (21/5/2026).

Read more »

Kadin Indonesia Rilis AI Academy, Dorong Penggunaan AI Berkala Masuk Indonesia, UMKMKamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meluncurkan program AI Academy untuk memperkuat SDM nasional dan mendorong pemanfaatan AI secara inklusif di kalangan dunia usaha, tenaga kerja, hingga UMKM di Jakarta.

Read more »

Sapi kurban presiden untuk warga Pulau Terluar IndonesiaRabu (20/5) Pagi itu, laut Natuna belum benar-benar tenang ketika seekor sapi limosin berbobot hampir 900 kilogram berdiri di atas pompong kayu (kapal ...

Read more »