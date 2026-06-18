Indonesia Kembali Diminta Ikut Ajang Open Eurasian Film Award Diamond Butterfly 2025

Penghargaan film internasional ini memberi peluang bagi sineas Indonesia untuk memperkenalkan karya dan memperluas jaringan kreatif di panggung global

Pada akhir bulan tidak lama terakhir, Komunitas perfilman Indonesia menerima undangan resmi dari Rusia untuk berpartisipasi dalam ajang Open Eurasian Film Award Diamond Butterfly yang akan digelar kembali di Moskow tahun ini.

Ajang ini didirikan oleh sineas Rusia Nikita Mikhalkov dan didukung oleh Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia serta Russian Cultural Foundation. Misi utamanya adalah menegaskan peran sinema sebagai media yang mengangkat nilai kemanusiaan universal serta melestarikan warisan budaya. Indonesia melihat kesempatan ini sebagai langkah penting untuk memperluas jaringan internasional dan memperkenalkan karya lokal ke publik global. Di edisi pertama tahun lalu, 34 film dari 17 negara berpartisipasi, dimana Indonesia diwakili oleh dua judul, Lost in Ningxia dan Komang.

Film Komang, disutradarai oleh Naya Anindita, berhasil masuk nominasi kategori Komposer Terbaik, menandai pencapaian signifikan bagi sinema nasional. Selain itu, sutradara Tunggadevi Amara Wijaya turut aktif dalam sesi kreatif berjudul Creativity Unites yang diselenggarakan oleh Russian Cultural Foundation. Program tersebut bekerjasama dengan Innopraktika School membawa sepuluh sineas muda dari delapan negara ke Akademi Seni Sinematografi dan Teater Nikita Mikhalkov, menghasilkan film pendek di bawah bimbingan para tokoh perfilman Rusia.

Untuk publikasi kreatifnya, setiap kategori pemenang akan menerima berlian Yakutia dengan nilai USD 1 juta di kategori Film Terbaik, sedangkan pemenang kategori lainnya seperti Sutradara Terbaik, Skenario Terbaik, dan sinematografi akan menerima berlian senilai USD 250.000. Trofi khas kupu-kupu berlian juga akan diberikan, didesain oleh seniman Rusia Yuri Kuper. Hadiah kenaikan ini diharapkan meningkatkan motivasi sineas nasional dan menambah kredibilitas Indonesia di panggung internasional. Juga membuka peluang bagi kolaborasi teknologi dan artistik yang lebih luas di masa depan.

Keterlibatan Indonesia dalam Open Eurasian Film Award Diamond Butterfly menandai langkah nyata memperkuat posisi perfilman nasional di daerah Eurasia dan dunia. Selain menilainya di antara para peer internasional, para sineas dapat membangun jaringan, bertukar pengalaman, dan belajar praktik terbaik yang dapat dipakai di industri lokal. Dukungan lembaga seperti Russian Cultural Foundation sekaligus innopraktika memfasilitasi penyaluran pelatihan dan dana yang dapat ditarik kembali ke dalam industri film domestik.

Dengan resolusi dan kualitas yang ditandai, Indonesia siap untuk meningkatkan eksposur internasionalnya, memperkuat brandnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan filmmaker muda





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