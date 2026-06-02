Indonesia Kedua Teratas Dunia dalam Persentase Penduduk yang Belum Pernah Bepergian ke Luar Negeri

Survei Pew Research Center mengungkap 92% warga Indonesia belum pernah meninggalkan negara, menempatkan Indonesia di posisi kedua setelah India. Tingkat mobilitas internasional dipengaruhi oleh pendapatan, kekuatan paspor, dan infrastruktur, sementara aspirasi perjalanan masih tinggi meski kemampuan terbatas.

Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam hal persentase penduduk yang belum pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, menurut hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Pew Research Center pada 24 negara.

Survei tersebut mengungkapkan bahwa 92 persen responden asal Indonesia mengaku belum pernah meninggalkan tanah air, angka yang hanya kalah dari India dengan 95 persen. Di belakang Indonesia, Nigeria mencatat 90 persen, Brasil 87 persen, dan Meksiko 79 persen. Secara keseluruhan, Pew menemukan bahwa sekitar 21 persen orang dewasa di 24 negara yang disurvei belum pernah bepergian ke luar negeri, menandakan bahwa mayoritas populasi dunia telah memiliki pengalaman lintas batas, sementara sebagian besar warga negara berkembang masih belum melakukannya.

Berbeda dengan negara-negara maju, tingkat mobilitas internasional jauh lebih tinggi. Di Jepang, hanya 34 persen responden yang belum pernah ke luar negeri, sementara di Polandia angka tersebut turun menjadi 32 persen, dan di Amerika Serikat hanya 23 persen. Swedia dan Belanda bahkan mencatat kurang dari satu persen responden yang belum pernah bepergian ke luar negeri.

Pew Research Center menjelaskan bahwa perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat pendapatan, kekuatan paspor, persyaratan visa, infrastruktur transportasi, letak geografis, serta kebiasaan bepergian yang terbentuk secara historis. Di banyak negara berkembang, perjalanan internasional masih dianggap sebagai beban biaya besar, sehingga tidak menjadi bagian rutin dari gaya hidup masyarakat. Selain mengukur pengalaman perjalanan, survei ini juga meneliti aspirasi warga untuk bepergian.

Laporan Pew mengutip World Visualized, Selasa 2 Juni 2026, menyatakan bahwa keinginan untuk berwisata ke luar negeri sering kali melebihi kemampuan finansial yang dimiliki. Kenya menempati posisi teratas dengan 81 persen responden menyatakan keinginan kuat untuk mengunjungi negara lain jika diberi kesempatan. Di Indonesia, 27 persen dari mereka yang belum pernah bepergian ke luar negeri tetap tidak ingin mengunjungi negara lain meski peluang tersedia, angka yang lebih tinggi daripada Brasil (24 persen) namun lebih rendah dibandingkan India (29 persen).

Temuan ini menggarisbawahi kesenjangan antara aspirasi dan realitas perjalanan di negara-negara dengan mobilitas rendah, serta menyoroti tantangan ekonomi dan struktural yang harus dihadapi untuk meningkatkan aksesibilitas perjalanan internasional





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesia Pew Research Center Mobilitas Internasional Pariwisata Aspirasi Perjalanan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Riset LPEI: Indonesia Masih Pengekspor Minyak Kelapa Terbesar Kedua di DuniaRiset dari IEB Institute atau LPEI mengungkapkan kalau Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia.

Read more »

Hasto: Pangkalan Militer Asing Bertentangan dengan Sejarah Pembentukan RIMenurut Hasto, kepemimpinan Indonesia diakui dunia bukan karena belanja alutsista, namun karena kontribusi membangun peradaban dunia

Read more »

Harry Kane, Erling Haaland, dan 10 kandidat teratas peraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026GOAL menyoroti para kandidat terkuat untuk meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026

Read more »

Harry Kane, Erling Haaland, dan 10 kandidat teratas peraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026GOAL menyoroti para kandidat terkuat untuk meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026

Read more »