Indonesia Kecam Serangan Terhadap Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon, Sampaikan Duka Cita kepada Prancis

Indonesia mengecam keras serangan yang mengakibatkan gugurnya anggota pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon dan menyampaikan belasungkawa kepada Prancis. Kementerian Luar Negeri RI menekankan pentingnya penghormatan terhadap gencatan senjata dan hukum internasional, serta menyerukan penegakan akuntabilitas bagi pelaku kekerasan yang membahayakan personel PBB.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada Pemerintah Prancis atas gugurnya seorang anggota pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon ( UNIFIL ) akibat insiden pada tanggal 18 April 2026. Pernyataan resmi yang dirilis melalui platform media sosial X pada hari Minggu, 19 April 2026, oleh Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa serangan tersebut terjadi di tengah periode gencatan senjata yang telah disepakati selama sepuluh hari, menjadikannya sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri RI secara tegas menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat untuk menunjukkan pengekangan diri. Pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara Lebanon serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, digarisbawahi sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian. Kementerian Luar Negeri RI menekankan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung dan kesepakatan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya dan tidak boleh dilanggar dengan cara apa pun, terutama melalui tindakan kekerasan. Pelanggaran semacam itu dinilai sangat berisiko tinggi untuk memperburuk eskalasi konflik yang sudah ada dan secara signifikan membahayakan keselamatan serta keamanan personel yang bertugas di lapangan.

Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keprihatinan yang terus menerus terhadap serangan yang berulang kali ditujukan kepada personel UNIFIL. Ditekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian, yang berdedikasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan di zona konflik, tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Tindakan yang menargetkan mereka dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang serius dan harus mendapatkan perhatian serta tindakan tegas dari komunitas internasional. Indonesia juga telah menyampaikan solidaritas yang kuat kepada Prancis, serta kepada negara-negara lain yang turut berkontribusi dalam misi UNIFIL dengan mengirimkan personel pasukan penjaga perdamaian. Komitmen Indonesia untuk secara aktif memperkuat perlindungan bagi personel penjaga perdamaian PBB kembali ditegaskan, sejalan dengan semangat Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB yang telah disepakati pada tanggal 9 April 2026. Komitmen ini mencerminkan dedikasi Indonesia untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi mereka yang menjalankan tugas mulia dalam misi perdamaian dunia.

Insiden yang mengerikan ini bukan yang pertama kali terjadi di Lebanon. Pada hari Sabtu, 18 April 2026, kantor berita Anadolu melaporkan bahwa Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengonfirmasi gugurnya seorang tentara Prancis dan luka-lukanya tiga personel lainnya dalam serangan yang dilaporkan menargetkan konvoi UNIFIL di Lebanon selatan. Presiden Macron dengan tegas menyatakan bahwa Prancis menuntut otoritas Lebanon untuk segera mengidentifikasi dan menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan brutal ini, serta meminta kerja sama penuh dengan UNIFIL dalam proses investigasi. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Prancis memandang insiden tersebut dan tuntutan akan keadilan.

Menyikapi situasi yang mengkhawatirkan ini, Indonesia juga telah mengalami kehilangan personel UNIFIL dalam serangan sebelumnya. Tiga personel dari Indonesia dilaporkan gugur pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon selatan saat menjalankan tugas mereka. Selain itu, sebanyak delapan prajurit TNI juga tercatat mengalami luka-luka ketika menjalankan misi sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Serangkaian insiden ini menegaskan betapa berbahayanya misi penjaga perdamaian di zona konflik dan perlunya langkah-langkah pengamanan yang lebih kuat. Menindaklanjuti insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 4 April 2026 telah menyampaikan permintaan resmi kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh insiden yang menimpa UNIFIL, demi memastikan akuntabilitas dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang. Indonesia berharap agar investigasi ini dapat mengungkap pelaku sebenarnya dan memberikan keadilan bagi para korban serta keluarganya, serta memperkuat upaya penegakan hukum internasional dalam melindungi para penjaga perdamaian





