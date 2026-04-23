Indonesia Kecam Keras Pemasangan Spanduk Propaganda Israel di Reruntuhan RS Indonesia Gaza

Indonesia mengecam tindakan militer Israel yang memasang spanduk propaganda ‘Rising Lion’ di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, dan menyerukan penghormatan terhadap fasilitas medis serta akuntabilitas atas serangan terhadap fasilitas kesehatan.

Indonesia dengan tegas mengutuk tindakan provokatif militer Israel yang memasang spanduk propaganda bertuliskan ‘Rising Lion’ di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia (RS Indonesia ) di Gaza utara, Palestina .

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) telah menyampaikan kecaman keras dan protes resmi atas tindakan tersebut melalui platform X pada hari Rabu, mengekspresikan keprihatinan mendalam atas implikasi dari penggunaan simbol dan propaganda militer di lokasi yang dulunya merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat sipil Palestina. Tindakan ini dinilai sangat tidak pantas dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan serta hukum internasional.

Kemlu RI menegaskan bahwa RS Indonesia di Gaza adalah fasilitas sipil yang dibangun atas dasar solidaritas rakyat Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Palestina yang membutuhkan. Rumah sakit ini tidak memiliki afiliasi militer apapun dan seharusnya dilindungi sebagai fasilitas medis yang netral.

Pemasangan spanduk propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit, terlebih lagi dikaitkan dengan operasi militer tertentu seperti ‘Rising Lion’ yang sebelumnya digunakan dalam operasi terhadap Iran, merupakan penghinaan yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas yang mendasari pembangunan rumah sakit tersebut. Tindakan ini juga berpotensi memperburuk situasi yang sudah sangat tegang di Jalur Gaza dan menghambat upaya-upaya perdamaian.

Indonesia secara konsisten menyerukan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan perlindungan terhadap infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan fasilitas medis lainnya, selama konflik bersenjata. Pemerintah Indonesia juga menuntut pertanggungjawaban atas serangan-serangan yang telah dilakukan terhadap fasilitas kesehatan di Jalur Gaza, termasuk serangan yang mengakibatkan gugurnya Direktur RS Indonesia, dr. Marwan Al-Sultan, pada Juli 2025 akibat serangan terhadap kediamannya di Gaza barat.

Kehilangan seorang tenaga medis yang berdedikasi seperti dr. Marwan Al-Sultan merupakan pukulan berat bagi pelayanan kesehatan di Gaza dan menambah daftar panjang korban sipil dalam konflik ini. Indonesia mendesak Israel untuk segera menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip perlindungan terhadap infrastruktur sipil dan memastikan akuntabilitas atas serangan terhadap fasilitas kesehatan di Jalur Gaza. Pemerintah Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel agar menghormati hukum internasional dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

RS Indonesia telah menjadi simbol solidaritas Indonesia dengan rakyat Palestina selama bertahun-tahun, dan tindakan Israel ini merupakan upaya untuk meruntuhkan simbol tersebut. Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kemanusiaan kepada rakyat Palestina dan akan terus mengadvokasi solusi damai dan adil untuk konflik Israel-Palestina. Selain itu, Indonesia mengimbau agar semua pihak terkait untuk mengutamakan dialog dan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, serta untuk menghindari tindakan-tindakan provokatif yang dapat memperburuk situasi.

Penting untuk diingat bahwa perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas medis adalah kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi di Gaza dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung rakyat Palestina dan menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia juga akan terus berkoordinasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk konflik Israel-Palestina.

Tindakan Israel ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga merusak kepercayaan dan menghambat upaya-upaya perdamaian di wilayah tersebut. Indonesia berharap agar Israel dapat menunjukkan itikad baik dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi dan membangun kembali kepercayaan dengan rakyat Palestina





