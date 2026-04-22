Indonesia Kecam Keras Israel Pasang Spanduk Propaganda di Reruntuhan Rumah Sakit Gaza

Indonesia mengecam tindakan militer Israel yang memasang spanduk propaganda di reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara, Palestina, dan menyerukan penghormatan terhadap fasilitas kesehatan serta akuntabilitas atas serangan di Jalur Gaza.

Indonesia dengan tegas mengutuk tindakan provokatif militer Israel yang memasang spanduk propaganda di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza utara, Palestina . Tindakan ini, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan penghinaan terhadap solidaritas rakyat Indonesia yang telah membangun rumah sakit tersebut sebagai fasilitas kemanusiaan untuk melayani masyarakat Palestina .

Kemlu RI menyampaikan kecaman keras ini melalui platform X pada hari Rabu, 22 April, menekankan bahwa penggunaan simbol dan propaganda militer di atas reruntuhan fasilitas kesehatan, terutama yang dikaitkan dengan operasi militer, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan sangat memprovokasi. Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang telah menjadi simbol bantuan kemanusiaan dari Indonesia, seharusnya dihormati dan dilindungi sebagai fasilitas sipil yang didedikasikan untuk pelayanan kesehatan.

Tindakan Israel ini tidak hanya merusak citra rumah sakit sebagai tempat penyembuhan, tetapi juga merendahkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Lebih lanjut, Kemlu RI menegaskan bahwa rumah sakit dan seluruh fasilitas medis harus mendapatkan perlindungan penuh sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Indonesia mendesak Israel untuk segera menghentikan segala bentuk tindakan yang melanggar prinsip perlindungan terhadap infrastruktur sipil dan memastikan adanya akuntabilitas yang jelas atas serangan-serangan yang telah dilakukan terhadap fasilitas kesehatan di Jalur Gaza.

Serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan kejahatan perang dan harus ditindaklanjuti secara serius oleh komunitas internasional. Rumah Sakit Indonesia di Gaza telah mengalami dampak signifikan dari serangan militer Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga gencatan senjata yang diberlakukan pada Oktober 2025. Kerusakan yang dialami rumah sakit sangat parah, menghambat kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat Palestina yang membutuhkan.

Selain kerusakan fisik, serangan tersebut juga menyebabkan hilangnya nyawa, termasuk Direktur Rumah Sakit Indonesia, dr. Marwan Al-Sultan, yang gugur akibat serangan Israel terhadap kediamannya di Gaza barat pada Juli 2025. Kepergian dr. Marwan Al-Sultan merupakan kehilangan besar bagi dunia medis Palestina dan merupakan bukti nyata dari dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik berkepanjangan ini.

Indonesia menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga besar dr. Marwan Al-Sultan dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang tanpa lelah untuk memberikan pelayanan kesehatan di tengah situasi yang sulit. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, termasuk upaya rekonstruksi Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dukungan ini akan terus diberikan melalui berbagai saluran, termasuk bantuan keuangan, pengiriman tenaga medis, dan penyediaan peralatan kesehatan.

Indonesia juga akan terus mengadvokasi penyelesaian konflik Israel-Palestina secara adil dan komprehensif, berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan. Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang telah dilakukan. Tindakan Israel memasang spanduk propaganda di atas reruntuhan rumah sakit merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan upaya untuk membenarkan tindakan agresinya.

Indonesia juga menyerukan agar dilakukan investigasi independen dan transparan terhadap serangan-serangan yang telah dilakukan terhadap fasilitas kesehatan di Jalur Gaza, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan perang diadili sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif bagi penyampaian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaan harus dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, tanpa hambatan atau diskriminasi.

Indonesia juga menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi warga sipil. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif, serta dengan menghormati hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Indonesia akan terus memainkan peran aktif dalam upaya perdamaian Israel-Palestina, serta memberikan dukungan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang membutuhkan. Indonesia percaya bahwa solusi dua negara (two-state solution) adalah solusi yang paling adil dan komprehensif untuk mengakhiri konflik ini





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Palestina Gaza Rumah Sakit Indonesia Propaganda Kecaman Hukum Humaniter Internasional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serangan Udara Israel Tewaskan Jurnalis Al Jazeera dan Pembicaraan Proyek Infrastruktur GazaSerangan udara Israel di Kota Gaza menewaskan seorang jurnalis Al Jazeera dan empat warga Palestina lainnya. Sementara itu, perwakilan Dewan Perdamaian Donald Trump berdiskusi dengan DP World mengenai proyek infrastruktur di Jalur Gaza, termasuk pembangunan pelabuhan baru, namun pendanaan dan dukungan Israel masih menjadi tantangan.

Read more »

Israel Pasang Spanduk Propaganda di Rumah Sakit Indonesia, Kemlu: Menghina Fasilitas KemanusiaanKemlu RI mengecam tindakan militer Israel yang dilaporkan memasang spanduk propaganda di reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di bagian utara Gaza.

Read more »

RI kecam keras pemasangan spanduk militer Israel di RS Indonesia GazaIndonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang memasang spanduk propaganda di reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara, Palestina."Indonesia ...

Read more »

Indonesia Kecam Pemasangan Spanduk Propaganda Israel di Reruntuhan Rumah Sakit Indonesia GazaIndonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang memasang spanduk propaganda di reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara, Palestina. Kemlu RI menilai tindakan tersebut provokatif dan merupakan penghinaan terhadap fasilitas kemanusiaan.

Read more »

RI Kecam Militer Israel yang Pasang Spanduk Rising Lion di RS Indonesia GazaJPNN.com : RI mengecam keras tindakan militer Israel yang memasang spanduk Rising Lion di reruntuhan RS Indonesia di Gaza Utara, Palestina.

Read more »

Israel Pasang Spanduk 'Rising Lion' di RS Indonesia di GazaTentara Israel kembali berulah, kali ini mereka memasang spanduk bergambar bendera Israel ukuran besar di atas Rumah Sakit Indonesia di dekat Jabalia, Gaza.

Read more »