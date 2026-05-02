Indonesia Kalah dari Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026

Tim bulu tangkis putri Indonesia harus mengakui kekalahan dari Korea Selatan pada babak semifinal Piala Uber 2026 dengan skor 1-3. Meskipun gagal melaju ke final, keberhasilan meraih medali perunggu tetap menjadi pencapaian yang membanggakan.

HORSENS, SABTU — Tim bulu tangkis putri Indonesia gagal mengulang kesuksesan semifinal 2024 dan harus mengakui kekalahan dari Korea Selatan pada babak semifinal Kejuaraan Piala Uber 2026.

Meskipun demikian, keberhasilan mencapai podium dan meraih medali perunggu pada hari terakhir turnamen tetap menjadi pencapaian yang membanggakan, terutama mengingat tim ini didominasi oleh pemain-pemain muda. Pertandingan yang berlangsung di Forum Horsens, Horsens, Denmark pada hari Sabtu (2/5/2026) berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Korea Selatan. Di semifinal lainnya, juara bertahan China berhasil mengalahkan Jepang dengan skor telak 3-0.

Dengan hasil ini, persaingan untuk merebut Piala Uber, simbol supremasi bulu tangkis beregu putri dunia, akan diperebutkan antara China dan Korea Selatan pada hari Minggu. Pertemuan ini akan menjadi final ke-10 antara kedua tim, setelah terakhir kali mereka bertemu di Bangkok pada tahun 2022, di mana Korea Selatan keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2.

Pertandingan semifinal antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan pengulangan dari pertemuan mereka di babak yang sama pada turnamen Chengdu 2024, di mana Indonesia berhasil menang dengan skor 3-2. Namun, kali ini, Korea Selatan diperkuat oleh An Se-young, tunggal putri nomor satu dunia, yang absen pada semifinal dua tahun lalu karena cedera. An Se-young tampil dominan dan membuka kemenangan bagi timnya dengan mengalahkan Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-19, 21-5.

Sejak babak penyisihan grup, An Se-young belum pernah mengalami kekalahan dalam lima pertandingan yang telah dilakoninya. Putri Kusuma Wardani sebenarnya mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit pada gim pertama, namun ia seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, terutama saat melakukan servis, di mana kok seringkali jatuh di luar lapangan. Ia juga beberapa kali kesulitan dalam membaca arah kok yang diarahkan oleh An Se-young ke bagian belakang lapangan. Setelah kehilangan gim pertama, performa Putri semakin menurun pada gim kedua.

Putri mengakui bahwa ia cukup puas dengan penampilannya pada gim pertama karena mampu mengimbangi permainan An Se-young, yang tidak terlalu menyerang namun memiliki bola atas yang menekan. Namun, ia menyesali kurangnya ketahanan di akhir gim. Pada gim kedua, Putri merasa kesulitan karena An Se-young mempercepat tempo permainan dan mampu membaca pola permainannya sejak bola pertama. Ia juga mengakui bahwa permainan An Se-young cukup menyulitkan.

Ini merupakan kekalahan ke-10 bagi Putri dari 10 pertemuan dengan An Se-young. Untuk mengantisipasi kesulitan dalam memenangkan partai pembuka, Indonesia menurunkan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, yang sebelumnya pernah mengalahkan pasangan terbaik lawan, Lee So-hee/Baek Ha-na. Harapan untuk mengulang kemenangan pada Kejuaraan Dunia 2025 sempat muncul, namun Febriana/Amallia harus mengakui kekalahan setelah bertanding selama satu jam 28 menit dengan skor 16-21, 21-19, 15-21. Pertandingan ini diwarnai dengan reli-reli panjang, salah satunya dengan 133 pukulan pada gim kedua.

Febriana menjelaskan bahwa baik timnya maupun lawan sama-sama kesulitan mendapatkan poin karena banyak terjadi reli. Ia menilai bahwa pola yang diterapkan sudah benar, namun pada beberapa poin fokus mereka menurun sehingga pengembalian bola menjadi salah. Pada akhir gim ketiga, lawan mempercepat permainan yang membuat mereka terus tertekan. Apresiasi layak diberikan kepada Thalita Ramadhani Wiryawan, tunggal putri berusia 18 tahun, yang diturunkan saat Indonesia tertinggal 0-2.

Ia berhasil menyumbangkan satu poin kemenangan dengan mengalahkan Sim Yu-jin dengan skor 21-19, 21-19. Thalita mengaku bahwa ia hanya ingin bermain sebaik mungkin dan mengeluarkan semua kemampuannya, mengingat tim sudah tertinggal. Pelatih juga mengingatkannya untuk tidak menyerah. Ia mengakui bahwa rasa gugup pasti ada, namun ia mencoba mengatur napas dan menyemangati diri sendiri.

Kemenangan ini merupakan penampilan perdana Thalita di Piala Uber, setelah sebelumnya ia dipercaya bermain dua kali pada penyisihan grup melawan Kanada dan Australia dengan hasil selalu menang. Setelah tidak diturunkan pada perempat final melawan Denmark, Thalita kembali bermain di semifinal. Kemenangan atlet peraih empat gelar juara dari turnamen international challenge/series pada tahun 2025 itu membuka peluang bagi Indonesia untuk memperpanjang pertandingan hingga partai kelima.

Namun, harapan itu pupus setelah Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kalah dari Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong dengan skor 16-21, 18-21. Setelah pertandingan semifinal putri, semifinal Piala Thomas juga berlangsung pada Sabtu tengah malam waktu Indonesia. China berhadapan dengan Denmark, sementara India melawan Perancis. Ini merupakan Piala Thomas pertama yang menampilkan dua tim asal Eropa di babak semifinal





Piala Uber Bulu Tangkis Indonesia Korea Selatan Semifinal An Se-Young Putri Kusuma Wardani Thalita Ramadhani Wiryawan

