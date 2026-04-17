Indonesia Jalin Kerja Sama Migas dengan Rusia untuk Pembangunan Kilang dan Fasilitas Penyimpanan Energi

Indonesia mematangkan rencana pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan bersama Rusia sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi impor BBM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan minat Rusia untuk berinvestasi dalam proyek strategis ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) tengah mematangkan rencana pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan (storage) sebagai hasil penjajakan kerja sama sektor minyak dan gas bumi (migas) dengan Rusia . Menteri ESDM , Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Rusia telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan . Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang dan sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

'Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan di istana bahwa atas arahan Bapak Presiden, saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia,' ungkapnya pada Jumat, 17 April 2026.

Pembangunan infrastruktur energi tambahan ini dinilai sangat mendesak mengingat tingginya konsumsi minyak nasional yang mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari (bph), sementara produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 600 ribu bph. Dengan peningkatan kapasitas kilang dan fasilitas penyimpanan, pemerintah berharap dapat memitigasi dampak volatilitas pasar energi global terhadap ketersediaan pasokan energi di dalam negeri.

'Sekarang bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 39-40 juta kilo liter (kl). Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum ada RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta kl. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6-5,7 juta kl, jadi hampir 20 juta kilo liter, berarti impor kita tinggal 50%,' jelas Bahlil.

Skala kapasitas untuk kilang dan fasilitas storage yang sedang dijajaki saat ini diakui tidak sebesar proyek di Tuban, namun dipastikan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan fleksibilitas pasokan energi nasional. Meskipun demikian, rencana proyek baru ini akan mengadopsi skema yang berbeda dibandingkan dengan pengembangan Kilang Tuban yang merupakan hasil kolaborasi antara PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft Oil Company. Saat ini, pemerintah masih mendiskusikan opsi skema yang akan diterapkan, baik melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B).

'Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan', ujar Menteri ESDM, mengisyaratkan kelanjutan negosiasi yang intensif.

Rencana strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kerja sama bilateral dengan Rusia dalam sektor energi ini diharapkan dapat membuka peluang baru dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan energi global.





