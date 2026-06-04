Indonesia Jadi Tuan Rumah Kualifikasi U12 ke World Challenge 2026

Sebanyak 20 tim sepak bola U12 dari Indonesia dan Laos akan bertanding di kualifikasi Agung Podomoro Land Cup untuk memperebutkan tiket ke final dunia di Jepang pada Agustus 2026.

Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ajang kualifikasi resmi turnamen sepak bola U12 bertajuk Agung Podomoro Land Cup U12 Junior Soccer World Challenge 2026 South East Asia Qualifier Jakarta .

Ajang ini akan berlangsung pada akhir pekan ini, Jumat-Minggu (5-7/6) di Stadion Soemantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Sebanyak 20 tim akan competing untuk mendapatkan tiket resmi ke babak utama U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 di Chiba, Jepang. Tim-tim tersebut terdiri dari 19Tim asal Indonesia dan satu tim dari Laos, Mazda GB FC. Presiden dan CEO Amazing Sports Lab Japan Inc. & NARA CLUB, Mitsuru Hamada, menyatakan bahwa turnamen ini merupakan Platform bagi perkembangan sepak bola di berbagai negara.

Menurutnya, sejak pertama kali digelar pada 2013, turnamen ini telah menjadi jembatan untuk mengobservasi model pengembangan sepak bola dari Jepang dan negara lain. Sekarang, giliran anak-anak Indonesia yang dapat mempelajari langsung karakter sepak bola Jepang serta berpeluang berinteraksi dengan budaya dan bahasa Jepang. Format pertandingan yang digunakan adalah 7 lawan 7 dengan durasi 2x15 menit, mengacu pada regulasi FIFA dan PSSI. Kompetisi dilaksanakan dengan sistem fase grup (empat grup berisi lima tim) kemudian dilanjutkan dengan babak gugur.

Kategori usia difokuskan pada pemain putra U12 yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga 1 Januari 2016. Tim terbaik dari kualifikasi ini akan mendapat undangan resmi untuk berangkat ke Jepang Agustus 2026. Selain itu, juara juga akan mendapatkan paket fasilitas lengkap yang mencakup tiket pesawat pulang-pergi Jakarta-Tokyo, akomodasi, konsumsi, serta transportasi domestik untuk 18 pemain dan 5 ofisial per tim. Kehadiran turnamen ini menjadi momentum penting dalam pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia.

Akademi dan Sekolah Sepak Bola (SSB) dapat mengukur kualitas pemain mereka di level regional sekaligus membuka peluang pengalaman global. Sejumlah pemain besar dunia seperti Lamine Yamal, Takefusa Kubo, Gavi, Ansu Fati, dan Xavi Simons pernah memulai karir mereka di ajang ini. Kombinasi dukungan dari klub Europe seperti Barcelona, Manchester City, Liverpool, dan Arsenal juga menambah keindahan kompetisi.

Bacelius Ruru, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk, menegaskan bahwa dukungan terhadap turnamen ini adalah wujud komitmen dalam mengembangkan talenta sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Turnamen tidak hanya sportifitas, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, kerja keras, kepemimpinan, dan kerja sama tim untuk bersaing di tingkat global. Harapannya, kompetisi ini dapat memperkuat pembinaan sepak bola usia muda dan melahirkan lebih banyak talenta yang berprestasi di tingkat regional maupun global.

Pembagian grup untuk kualifikasi ini adalah sebagai berikut: Grup A: Jakarta Football Academy, Bina Putra FC, Akademi Soccer '21, Pelita Jaya Football Academy, SSB Banteng Muda. Grup B: Djakarta Warriors, Beebold FC, SSB Redwood, Persija Development, Bandung Legend. Grup C: Jakarta Islamic School Soccer Club, Immortal FC, Akademi Persib Cimahi, Bandung All Star, SSB Charet's Tiki. Grup D: Royal Indonesia Football Academy, Persebaya Development, Arek-Arek FC, Royal Junior, SSB Charet's Taka





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Sepakan Bola U12 Kualifikasi Agung Podomoro Land Cup World Challenge 2026 Jakarta

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