Indonesia memfasilitasi pertemuan regulator dan pelaku industri asuransi ASEAN 2026 di Bali untuk memperkuat kolaborasi dan kesiapan program penjaminan polis nasional.

Indonesia resmi memegang peranan strategis sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Insurance Regulators' Meeting dan ASEAN Insurance Council Meeting 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Rabu, 18 November 2026. Kehadiran kedua forum internasional tersebut menandai momentum penting dalam upaya memperkuat sinergi antara regulator dan pelaku industri asuransi di kawasan Asia Tenggara.

Kolaborasi Regulator dan Industri Asuransi ASEAN

Forum ini mempertemukan perwakilan regulator dari seluruh negara anggota ASEAN untuk membahas isu-isu strategis yang mempengaruhi perkembangan industri asuransi regional. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan standar pengawasan dan meningkatkan kapasitas operasional bersama di tengah dinamika global yang kompleks.

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Ogi, sebagai salah satu narasumber kunci dalam acara ini, menegaskan bahwa hubungan kolaboratif antara regulator asuransi di ASEAN dan pelaku usaha industri semakin solid. Menurutnya, penyelenggaraan agenda paralel seperti ASEAN Insurance Regulators' Meeting dan ASEAN Insurance Council Meeting memberikan ruang diskusi yang relevan untuk menjawab tantangan aktual industri saat ini.

Pendalaman Pasar Keuangan dan Pertukaran Kebijakan

Friderica, pejabat otoritas pemantau keuangan Indonesia, menekankan bahwa penguatan industri asuransi merupakan elemen krusial dalam strategi pendalaman pasar keuangan (financial market deepening) di Indonesia. Ia menilai peran industri asuransi akan semakin meningkat signifikan seiring dengan tantangan ekonomi global yang semakin menantang saat ini.

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Pertemuan di Nusa Dua juga berfungsi sebagai platform pembelajaran bagi Indonesia untuk mempelajari praktik terbaik dan kebijakan pengawasan asuransi dari negara-negara ASEAN lainnya. Dengan tingkat perkembangan industri dan kerangka regulasi yang bervariasi di masing-masing negara, pertukaran pengalaman diharapkan dapat memperkaya kebijakan regulator nasional.

Friderica menyatakan bahwa forum ini sangat berharga karena memungkinkan para regulator untuk saling belajar dari keberhasilan dan inovasi yang telah diterapkan oleh rekan-rekan mereka di negara ASEAN lain. Hal ini menjadi kesempatan strategis untuk mengadopsi praktik unggul yang relevan dengan kondisi domestik Indonesia.

Kesiapan Program Penjaminan Polis dan Stabilitas Sistem

Ferdinand Purba, perwakilan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), menyampaikan bahwa forum ini memberikan peluang penting bagi LPS untuk berinteraksi dengan regulator asuransi dari berbagai negara. Indonesia dinilai memiliki posisi yang cukup maju dalam pengembangan sistem financial safety net, termasuk persiapan program penjaminan polis di sektor asuransi.

Program Penjaminan Polis ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penguatan kelembagaan dan perlindungan konsumen. Kesiapan implementasi program tersebut ditargetkan mulai berjalan secara penuh pada tahun 2027, sebagaimana disampaikan dalam berbagai koordinasi intensif saat ini.

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Program ini memiliki peran vital dalam memberikan perlindungan kepada pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, Kementerian Keuangan, dan pelaku industri menjadi faktor penentu utama dalam memastikan kesiapan penyelenggaraan program strategis ini.

Konteks Historis dan Langkah Keberlanjutan ASEAN

Indonesia bukan pertama kalinya menjadi tuan rumah forum regulasi asuransi regional, dengan sebelumnya mengadakan acara serupa di Yogyakarta pada tahun 2016. Sebelumnya, pertemuan tahunan tersebut juga diselenggarakan di Kamboja pada tahun sebelumnya, menunjukkan rotasi tanggung jawab kepemimpinan yang seimbang di kalangan negara anggota.

Keberlanjutan agenda ini akan berlanjut pada tahun 2027 ketika Laos dijadwalkan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan regulator asuransi ASEAN. Hal ini menegaskan komitmen kolektif kawasan untuk terus meningkatkan harmonisasi regulasi dan proteksi konsumen di sektor jasa keuangan.

Friderica berharap pertemuan di Bali ini menghasilkan berbagai keluaran yang bermanfaat bagi setiap negara anggota dan semakin memperkuat kerja sama antarregulator di kawasan ASEAN. Hasil dari diskusi strategis ini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang meningkatkan ketahanan industri asuransi regional.