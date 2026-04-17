Indonesia Jadi Tamu Kehormatan Pameran Buku Internasional Tunisia 2026, Perkuat Hubungan Bilateral

Indonesia akan menjadi Tamu Kehormatan pada Pameran Buku Internasional Tunisia ke-40 tahun 2026. Partisipasi ini diharapkan mempererat hubungan bilateral Indonesia-Tunisia dan membuka peluang bagi industri penerbitan nasional di pasar Afrika Utara dan Timur Tengah, sekaligus mempromosikan kekayaan intelektual, nilai-nilai moderasi beragama, dan demokrasi Indonesia.

Indonesia mendapatkan kehormatan besar untuk menjadi Tamu Kehormatan pada Pameran Buku Internasional Tunisia yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Pengumuman penting ini disampaikan langsung dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh Direktur Pelaksana Pameran, Muhammad Shaleh al-Kadri, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia , Zuhairi Misrawi.

Dalam sambutannya, Duta Besar Zuhairi Misrawi menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada Presiden Tunisia, Kais Said, atas kepercayaan besar yang telah diberikan kepada Indonesia. Beliau menyatakan bahwa kesempatan ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tunisia, mengingat sejarah panjang dan potensi kerja sama yang dimiliki kedua negara.

'Pada tahun 2026 ini, Indonesia menjadi Tamu Kehormatan Pameran Buku Internasional Tunisia. Kegiatan ini akan memperkokoh hubungan bilateral Indonesia-Tunisia,' ujar Dubes Zuhairi, yang lahir di Sumenep, Madura. Beliau menambahkan bahwa pemilihan Indonesia sebagai Tamu Kehormatan tidak hanya menunjukkan pengakuan terhadap kekayaan budaya dan intelektual Indonesia, tetapi juga membuka pintu lebar bagi pertukaran budaya dan pemikiran antara kedua bangsa.

Partisipasi Indonesia pada pameran berskala internasional ini dipastikan akan tampil secara maksimal dan tidak setengah-setengah. Duta Besar Zuhairi mengungkapkan komitmen Indonesia untuk membawa lebih dari 1.000 judul buku yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa penting, termasuk Arab, Inggris, dan Prancis. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkenalkan khazanah literasi bangsanya kepada khalayak internasional.

Lebih dari sekadar memamerkan buku, paviliun Indonesia dirancang untuk menjadi pusat diskusi dan pertukaran gagasan yang melibatkan para tokoh besar dan pemikir terkemuka dari Indonesia. Dengan demikian, pameran ini bukan hanya menjadi ajang pameran buku semata, melainkan juga forum intelektual yang strategis.

Pameran Buku Internasional Tunisia ke-40 ini sendiri merupakan sebuah acara raksasa yang sangat prestisius, melibatkan partisipasi dari 37 negara berbeda dan lebih dari 400 penerbit terkemuka dari seluruh penjuru dunia. Kehadiran Indonesia sebagai bintang utama di acara sebesar ini memberikan peluang yang sangat besar bagi industri penerbitan Indonesia untuk menembus pasar yang luas di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Duta Besar Zuhairi Misrawi juga menekankan bahwa partisipasi Indonesia sebagai Tamu Kehormatan diharapkan dapat meluruskan narasi yang selama ini beredar tentang Indonesia. Diharapkan, pameran ini akan menampilkan Indonesia sebagai negara yang memiliki khazanah intelektual yang sangat kaya dan beragam, serta secara aktif mempromosikan nilai-nilai luhur seperti moderasi beragama dan demokrasi yang selama ini menjadi ciri khas pemikiran para tokoh bangsa dari Nusantara.

Dengan demikian, pameran ini menjadi platform penting untuk membangun citra positif Indonesia di kancah internasional.

Perhelatan Pameran Buku Internasional Tunisia yang akan datang ini, dengan Indonesia sebagai Tamu Kehormatan, menjadi momentum strategis yang berpotensi memberikan dampak signifikan bagi industri penerbitan tanah air. Selain sebagai ajang promosi literasi, partisipasi dalam skala besar ini membuka akses pasar yang belum tergarap secara optimal di Benua Afrika dan Timur Tengah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama dengan Kementerian Luar Negeri, serta berbagai asosiasi penerbitan dan penulis, diharapkan dapat bersinergi untuk memaksimalkan peluang ini. Kurasi buku yang akan dibawa haruslah representatif, mencakup berbagai genre, mulai dari sastra, sejarah, filsafat, hingga buku-buku yang mengulas tentang keragaman budaya Indonesia, kearifan lokal, serta karya-karya pemikiran kontemporer.

Keberadaan paviliun Indonesia yang interaktif, dengan menampilkan diskusi panel, lokakarya penulisan, pembacaan puisi, dan pertunjukan budaya, akan semakin menarik minat pengunjung. Mengingat latar belakang Duta Besar Zuhairi Misrawi yang berasal dari Madura, mungkin akan ada penekanan khusus pada kekayaan literasi dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari kepulauan yang memiliki tradisi intelektualnya sendiri. Ini akan menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan keunikan dan kekayaan literatur lokal Indonesia kepada dunia.

Lebih jauh, menjadi Tamu Kehormatan juga memberikan kesempatan untuk melakukan kerja sama penerbitan, hak cipta, dan distribusi buku dengan mitra-mitra dari negara lain. Peluang ini harus dimanfaatkan secara cermat untuk meningkatkan daya saing produk penerbitan Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, kesuksesan partisipasi ini juga bergantung pada dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif dari para pegiat literasi di Indonesia. Sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama untuk menjadikan Pameran Buku Internasional Tunisia 2026 sebagai tonggak baru dalam ekspansi literasi dan budaya Indonesia di panggung dunia, serta memperkuat fondasi hubungan diplomatik dan budaya yang telah terjalin erat dengan Tunisia.

Pameran Buku Internasional Tunisia 2026 bukan hanya sekadar ajang pameran dagang semata, melainkan sebuah arena diplomasi budaya yang krusial bagi Indonesia. Penunjukan Indonesia sebagai Tamu Kehormatan menandakan adanya apresiasi global terhadap kekayaan intelektual dan kontribusi pemikiran Indonesia. Melalui pameran ini, Indonesia berkesempatan untuk tidak hanya memamerkan karya-karya sastra dan ilmiahnya, tetapi juga untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa, seperti toleransi, keberagaman, dan semangat demokrasi.

Di era digital yang serba cepat ini, penyebaran informasi dan persepsi terhadap suatu negara dapat dengan mudah dibentuk melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Oleh karena itu, peran Duta Besar Zuhairi Misrawi dan timnya sangat vital dalam memastikan narasi yang disampaikan adalah representasi akurat dari Indonesia. Berbagai isu yang mungkin muncul di permukaan, seperti peredaran obat terlarang, kasus korupsi yang terungkap melalui video viral, atau perjuangan anak-anak yang menginspirasi, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pameran buku, mencerminkan berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Namun, pameran buku ini memberikan kesempatan untuk menyajikan perspektif yang lebih mendalam dan positif tentang Indonesia, melalui cerita-cerita dalam buku, diskusi para cendekiawan, dan representasi budaya yang kaya.

Dengan membawa lebih dari seribu judul buku yang telah diterjemahkan, Indonesia tidak hanya menawarkan bacaan, tetapi juga jendela bagi dunia untuk memahami keragaman pemikiran dan pengalaman bangsa Indonesia. Kemunculan profil seperti Wilma Salas yang menjadi kunci kemenangan tim Proliga Pertamina Enduro, atau peluang Timnas Indonesia menghadapi negara papan atas FIFA, dan laporan mengenai pernyataan pakar hukum tata negara yang kontroversial, menunjukkan dinamisnya lanskap informasi di Indonesia. Dalam konteks pameran buku, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyajikan buku-buku yang mengulas olahraga, hukum, atau bahkan kajian sosiologis mengenai fenomena-fenomena tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan berimbang kepada publik internasional.

Keseluruhan upaya ini diharapkan dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berbudaya, berintegritas, dan memiliki kontribusi positif bagi peradaban dunia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia 16 April 2026Prediksi Indonesia U-17 vs Malaysia, Skor Indonesia U-17 vs Malaysia, Jadwal Indonesia U-17 vs Malaysia, Siaran langsung Indonesia U-17 vs Malaysia, Head to head Indonesia U-17 vs Malaysia, Live streaming Indonesia U-17 vs Malaysia

Read more »

Pematangan Rencana PSSI Gelar Turnamen Baru Mulai Musim DepanIndonesia sudah cukup lama tak menggelar kompetisi selain Liga Indonesia.

Read more »

Indonesia hadirkan 1.000 buku di pameran internasional TunisiaKedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tunis akan menghadirkan lebih dari 1.000 buku mengenai khazanah Indonesia yang ditulis dalam beragam bahasa pada ...

Read more »

Menteri Bahlil Sebut Stok BBM dan LPG Indonesia Aman, Ini AlasannyaMenteri ESDM Indonesia Bahlil menyatakan bahwa stok BBM dan LPG Indonesia di atas standar minimum.

Read more »

Emosi Campur Aduk Patrick Kluivert Kembali ke IndonesiaPatrick Kluivert untuk pertama kalinya kembali ke Indonesia setelah tak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Read more »

Alih-Alih Naturalisasi, Federasi Futsal Indonesia Fokus Cari Bakat Muda dari Seluruh IndonesiaFFI prioritaskan regenerasi dan pencarian bakat muda futsal dari akar rumput demi masa depan Timnas Indonesia yang gemilang.

Read more »