Indonesia introduces a new strategic body called Danantara to manage national wealth

The new body is introduced to strengthen national economic resilience, increase national pride, and promote the sustainable management of national wealth. Its resources will be allocated and managed transparently and professionally according to government policies and regulations, ensuring sufficient equitable benefits for all stakeholders.

Presiden Prabowo memperkenalkan Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusanta ra, dan COO Dony Oskaria, sebagai dana kedaulatan untuk mengelola kekayaan bangsa. Penampilan ini menekankan visi pemerintah dalam mengelola aset negara untuk masa depan bangsa yang akan mengelola kekayaan rakyat Indonesia .

Presiden menekankan pentingnya pengelolaan aset negara secara transparan dan profesional demi kepentingan jangka panjang seluruh rakyat. Danantara itu adalah dana kedaulatan kita, singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan, yang membentuk lembaga ini untuk mengelola kekayaan seluruh bangsa demi anak dan cucu.

Ini merupakan langkah besar pemerintah dalam memastikan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan investasi yang prudent. Pembentukan Danantara ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dengan mengelola aset negara secara terpusat dan profesional, diharapkan Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan serta mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing, pengelolaan aset negara di bawah Danantara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran uang rakyat dan memastikan setiap investasi memberikan manfaat maksimal bagi negara, Danantara memiliki skala pengelolaan yang sangat besar, mengoordinasikan sekitar 1.040 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh Indonesia, total nilai aset yang dikelola mencapai hampir 1 triliun dollar AS, atau setara dengan Rp17.000 triliun, menunjukkan potensi ekonomi yang luar biasa. Dony Oskaria, yang diperkenalkan sebagai COO Danantara, memegang peran kunci dalam operasional dan strategi investasi lembaga ini, Presiden Prabowo secara khusus memberikan pesan tegas kepada Dony Oskaria dan jajarannya untuk menjaga integritas dalam mengelola dana tersebut.

Integritas dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam menjalankan amanah besar ini demi kepentingan nasional, Ia memperkirakan laba BUMN pada tahun 2025 akan mencapai Rp335 triliun dan berpotensi meningkat menjadi Rp360 triliun pada tahun 2026. Pernyataan ini membantah anggapan bahwa BUMN tidak pernah mencetak keuntungan, sekaligus menunjukkan kontribusi signifikan BUMN terhadap perekonomian nasional





